"On trouve toujours à s'occuper" : A La Mure, la Maison Bleue, colocation entre seniors, fait des émules

Non la colocation n'est pas réservée aux étudiants. La formule peut aussi très bien convenir aux personnes âgées. C'est l'idée de La Maison Bleue à La Mure : une colocation pour seniors, fondée par un ancien infirmier. Les pensionnaires disposent d'un appartement à eux, mais partagent aussi des espace communs : la cuisine, le salon, l'espace jeux-bibliothèque et la salle télé. "Mais personne ne la regarde, ils ont toujours mieux à faire", sourit l'une des responsables de la maison, Juliette Aufray.

Effectivement, les résidents enchaînent les jeux de société, les discussions, les lectures ou collaborent pour préparer le repas. La maison respire la bonne humeur. "C'est épatant cette colocation, chacun fait comme il veut mais on trouve toujours des partenaires pour s'occuper", salue Colette, 94 ans, la doyenne des pensionnaires. "C'est très bien comme formule, on ne s'est pas une seule fois tapé dessus", rigole aussi Yolande, 86 ans. "Il y a une très bonne entente. Le matin, nous faisons chacun notre petit train-train : certains aiment aider à préparer le repas. Mais moi, je suis la grosse feignasse de la maison", avoue l'octogénaire. A côté, Jean-Pierre, 69 ans, non-voyant, est le bricoleur de La Maison Bleue. Il a fabriqué notamment un nichoir à oiseaux ou une petite marche pour permettre à l'une de ses colocataires d'accéder plus facilement à sa salle de bain. "Et puis je pense aux cachets de tout le monde, je rappelle à mes collègues de prendre leurs traitements", sourit le retraité.

Une formule hybride entre vie à domicile et maison de retraite

Actuellement occupée par 5 résidents, la Maison Bleue se compose de 8 chambres, plus ou moins grandes, et chacune dispose de sa propre salle de bain et toilettes privés. "Cette solution n'est pas du tout comparable à un Ehpad. C'est plutôt un trait d'union entre la vie à domicile et une maison de retraite", précise Juliette Aufray. "Il faut être relativement autonome, puisque même si mon père est infirmier libéral, ce n'est pas une maison médicalisée". Une formule hybride en somme, entre la vie isolée à domicile et la vie collective en Ehpad. L'idée vient du père, Philippe Aufray, infirmier libéral pendant 30 ans, qui a exercé notamment en maison de retraite et qui a vu les limites de ces établissements, en particulier pour les personnes encore relativement autonomes. Les récents scandales sur la maltraitance dans des Ehpad Orpea ou Korian ont mis encore plus en valeur ces solutions alternatives.

"Ils sont comme à la maison, d'ailleurs c'est leur résidence principale. Ils ont des baux de colocation classique. Après, il y a un maître ou une maîtresse de maison - mes parents ou moi - et on est là pour soulager le quotidien. On leur fait les courses, les repas, on leur propose des activités, des promenades. On les accompagne également à leurs rendez-vous médicaux, on les aide dans leurs démarches administratives ou bien pour maîtriser les nouvelles technologies et pouvoir communiquer avec leurs proches", précise Juliette Aufray.

La Maison Bleue peut accueillir jusqu'à 8 personnes. © Radio France - Théo Hetsch

Nous sommes là 8h par jour, de 9h à 17h, chaque résident paie en fait une heure d'accompagnement par jour et dispose de notre présence pendant les 8h. Et puis en dehors de ces horaires, il y a aussi tous les autres résidents qui sont là et qui peuvent s'entraider si besoin. Chacun apporte sa pierre à l'édifice" - Juliette Aufray, la maîtresse de maison

Financièrement, la formule est globalement moins onéreuse qu'une maison de retraite et va par ailleurs bénéficier d'un financement de l'ARS pour l'habitat inclusif. Le loyer des chambres varie de 380 euros à 630 euros par mois (suivant la taille des chambres), auquel il faut ajouter un forfait de 200 euros pour les charges (chauffage, eau, électricité, forfait internet, télévision, etc.), 20 euros par jour pour la maîtresse de maison (620 euros pour un mois de 31 jours) et 12 euros par jour pour les repas (372 euros pour un mois de 31 jours). Une partie de ces frais sont déductibles des impôts.