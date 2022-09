"La musique comme la Reine rapproche les cœurs", l'émotion d'un chef de chorale anglais en concert en Mayenne

Pour parler des funérailles de la reine Elizabeth II, France Bleu Mayenne reçoit en invité ce lundi 19 septembre Manvinder Rattan, chef de chœur britannique. Il dirige la chorale d'Hertford, commune anglaise située à 30 km de Londres et jumelée avec Évron, qui a donné dimanche 18 septembre un concert dans la cathédrale de la commune, avec la chorale évronnaise Cantate Domino.

France Bleu Mayenne : Pour commencer Manvinder, comment vous sentez-vous suite au décès de la reine Elizabeth II ?

Mavinder Rattan : Très triste, comme beaucoup d'Anglais. Tout le monde savait qu'elle allait mourir, mais cet événement nous a frappé avec une tristesse plus profonde qu'on pensait possible. Mais la communauté mondiale, nous a frappé. On a entendu dire qu'elle était un peu comme la grand-mère du monde entier. Elle avait une grâce naturelle et une connaissance profonde d'humanité.

FBM : Cette tristesse s'est d'ailleurs illustrée au Royaume-Uni avec une file d'attente de parfois 24 heures pour se recueillir devant son cercueil. Est-ce que ça vous surprend ?

MR : Non, pas du tout parce que la profondeur du sentiment que les gens ont éprouvé à ce moment a déclenché des réactions de tristesse profonde. C'est assez difficile d'en parler maintenant, [ému, il souffle, ndlr] parce que pour nous tous, c'est un moment de grande tristesse.

FBM : C'est aussi un moment aujourd'hui pour tous les Anglais et tout le monde de se retrouver autour de ses funérailles.

MR : Oui, ce deuil réunit nos communautés, comme la musique le fait. La musique comme la Reine rapproche les cœurs. La musique, c'est quelque chose qui soutient le tout. Mais un sens, ce week-end est totalement approprié car c'est un moment d'amitié, d'échanges où l'on peut trouver chanter ensemble. La musique, c'est une langue internationale, sans barrières. C'est beaucoup mieux d'avoir le moins de barrières possible entre des gens, de faire des échanges culturels et musicaux entre deux pays qui sont voisins, qui sont amis, qui sont presque une famille.

FBM : Vous parliez de l'unité anglaise autour de la Couronne. Est-ce que Charles III va pouvoir remplir ce rôle-là ?

MR : Je crois qu'il a beaucoup de bonnes volontés même si c'est très difficile de succéder à la reine Elizabeth II. Mais il a beaucoup de bonne volonté et il a déjà un héritage. Nous espérons qu'il a déjà appris beaucoup de la reine : comment faire avec patience, avec grâce et avec sagesse.

FBM : Est-ce que ça, c'est quelque chose dont le pays a besoin ? Depuis plusieurs semaines, il y a eu beaucoup de grèves et de manifestations au Royaume-Uni notamment contre la vie chère.

MR : Oui, le pays a besoin d'unité. On a besoin de rester unis. Et ces événements [le décès et les funérailles de la reine, ndlr.] ne peuvent pas cacher les difficultés que le pays rencontre en ce moment depuis le désastre du Brexit. Le Royaume-Uni a rencontré beaucoup de difficultés et continuera à en rencontrer, des difficultés économiques et sociales mais nous espérons que au moins, notre famille royale puisse nous réunir.