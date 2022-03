La Mutuelle des forces de sécurité remet 13 médailles à des policiers pour récompenser des actes de bravoure

C'est une première pour la Mutuelle des policiers. Mercredi soir, à Paris, la MGP a remis 13 "médailles de l'engagement". Elles récompensent des policiers dans la catégorie "s'engager" mais aussi "partager", "se dépasser", "secourir" et "protéger à tout prix". Trois sont parisiens ou franciliens.

C'est la première fois que la Mutuelle des policiers (et de toutes les forces de sécurité en France) (MGP) décerne ces Médailles de l'engagement. Avec ces prix, la mutuelle veut mettre en avant des actes remarquables réalisés par les policiers pendant ou en dehors des heures de service.

Treize médailles ont été remises dans cinq catégories. La cérémonie a eu lieu mercredi soir à Paris au Pavillon Gabriel.

Trois policiers de notre région parmi les lauréats

Dans la catégorie "protéger à tout prix"

Dimitri, chef du Service Nuit Agglomération à Paris a été l'un des premiers à entrer dans le Bataclan au moment des attentats du 13 novembre 2015. Il a été récompensé pour avoir sorti des blessés de la salle de spectacle alors qu'elle n'était pas sécurisée.

Dans la catégorie "secourir"

Véronique Béchu est commandante de police à Nanterre. Elle dirige le groupe central des mineurs victimes. Pendant le premier confinement, un engagement a été pris aux côtés de l’association l’Enfant bleu et la société Havas Entertainment, pour entrer en contact avec les plus jeunes et pour lutter contre la pédocriminalité. Un avatar a été mis en place sur la plateforme de jeu Fortnite qui permet de recueillir la parole des enfants. En dix semaines, 1200 signalements ont été recensés.

Également récompensé, les policiers Anthony, Gérald et Anthony, policiers à Ivry. À Ivry-sur-Seine, les trois hommes ont sauvé trois personnes de la noyade et particulièrement une jeune fille inconsciente. L’un des policiers a sauté dans la Seine et a pu les sortir de l'eau avec l’aide de l’équipe sur le quai.

Dans les autres régions

La troisième médaille de la catégorie "secourir" a été remise à Aurélien, Florent, Stéphane, Laurent, Christophe, CRS de Lyon, qui ont sauvé la vie d'un homme dans le métro.

Dans la catégorie "s'engager"

Philippe, policier sauveteur en mer à Saint-Malo a reçu une médaille.

Céline Gardel capitaine de police à Toulouse veut créer une brigade de protection animale.

Roland Malet Damour, policier à la retraite à l'Ile de la Réunion a aidé des policiers et leur famille.

Dans la catégorie "partager"

Bernard Guillemin, brigadier de police, responsable de la sécurité dans les transports en commun à Saint Etienne, président de l’association sportive et culturelle de Saint-Etienne a aidé les malades du Covid isolés au CHU de St Etienne.

Le commandant Alain Inizan, à La Rochelle a distribué avec son équipe des repas aux étudiants pendant le premier confinement.

Johan, Olivier, Claude, Stéphane, policiers à Bordeaux, ont créé une association "Joc’s heroes" qui leur permet de devenir des super-héros (Spiderman, Batman, Captain America, Thor…) aux yeux des enfants malades ou handicapés.

Dans la catégorie "se dépasser"

Ghislain, CRS à Saint Malo a sauvé un homme de la noyade sur la plage du Sillon alors qu’il était élève policier et rentrait de l’école.

Nicolas, CRS à Tours, victime d’un grave accident de moto qui lui a fait perdre le tibia gauche s’illustre aujourd’hui dans le tir de précision à la police et en dehors et il est toujours en fonction.

Anne Barnéoud, adjointe administrative au sein du service médical de la Police nationale à Lyon, pongiste handisport française, participera au JO de Paris 2024.