Laz : Le Point de vue, mythique discothèque du Centre-Bretagne est en vente

Nostalgie, nostalgie ! Une page s'apprête à se tourner en Centre Bretagne : la discothèque le Point de vue est mise en vente par la famille Gestin, ses propriétaires de toujours. Des années 70 à mars 2020 et le début du confinement dû à l'épidémie de coronavirus, jusqu'à 1.800 personnes pouvaient se retrouver pour danser dans les deux salles disco et rétro.

Le Point de vue a joué un rôle important dans la vie de beaucoup centre-Bretons

En attendant de connaître le sort de la discothèque, les Laziens sont déjà nostalgiques. Comme Jean, un habitué dans les années 80 "on a connu ça à l'époque où il y avait que des bals et des banquets. On y passait nos soirées, on pouvait y aller à pied. Quand on était de Laz, on connaissait le DJ, on disait "Dédé, tu nous mets ça !" Il y a beaucoup de gens dans le Finistère et dans les départements limitrophes qui sont passés par le Point de Vue." "J'ai commencé à travailler là-bas à 16 ans" réagit cette habitante de Laz qui poursuit "c'est une légende pour tous les gens qui ont connu le Point de vue, ça reste un lieu convivial de sortie, de rencontres".

Même nostalgie chez cet homme de la région : "J'ai travaillé là, j'ai connu ma femme là, ça fait vivre le village. Laz est connu par le Point de Vue. Je trouve ça dommage pour les jeunes, on les voit faire la fête dans les appartements, ils seraient mieux dans une bonne discothèque."

De nombreux couples se sont rencontrés au Point de Vue à Laz. - Stéphane Plaza Immobilier

2800 m2 en vente à 733 500 €

Le Point de Vue est mis en vente par l'Agence Stéphane Plazza Immobilier de Quimper à 733 500 euros "bâtiment de 2800 m² construit en 1997, composé de deux grandes salles de réception, une salle de restaurant avec cuisine professionnelle, un bar et divers espaces de bureaux et de stockage. Belle terrasse de 300 m² et une grande capacité de parking." Et d'ajouter : "Ce bien est parfait pour une activité de réceptions, mariages, ou tous projets liés à l’événementiel." Reste maintenant à savoir si le Point de Vue continuera à faire danser des milliers de jeunes et moins jeunes en Centre-Bretagne.