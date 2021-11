La nage en eau froide : une évidence creusoise

Etes-vous prêt à piquer une tête, à la fraîche ? Depuis le début de l'année, des nageuses (et quelques nageurs), essentiellement Britanniques, se retrouvent deux fois par semaine, le lundi et le vendredi à Chénérailles ou Châtelus-Malveix, pour un petit moment fraîcheur.

Ce lundi elles étaient huit, à Châtelus. Jaclyn, Gemma, Rose et les autres pénètrent dans une eau à 10-12 degrés, mais elles ont fait beaucoup mieux en début d'année, avec une eau aux environs de 5 degrés au mois de février.

Jaclyn © Radio France - Fabien Arnet

Elles trouvent ça "fantastic", "a sense of well being". Elles disent se sentir mieux même si à l'entrée dans l'eau "ça fait la peau... on dit tingle en anglais"... "ça pique", en Français.

Certaines ne cachent pas rechercher des bonnes sensations par rapport à des problèmes de santé : une fibromyalgie, un état de stress, des douleurs aux jambes, aux chevilles, aux genoux. "Dans l'eau je ne sens rien", assure Janice.

Janice © Radio France - Fabien Arnet

Pour rejoindre ce groupe de nageuses "toutes saisons", c'est ici.