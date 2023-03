La Nasa dévoile les nouvelles combinaisons des astronautes qui iront sur la Lune

A quoi ressembleront les combinaisons des astronautes choisis pour retourner sur la Lune, à partir de 2025, comme le souhaite la Nasa ? L'agence spatiale américaine et l'entreprise Axiom Space, chargée de développer ces combinaisons, ont levé le mystère mercredi après-midi depuis Houston, au Texas.

Une combinaison qui permet davantage de mobilité

Sur scène, un homme s'avance sous les cris de joie et les applaudissements (à la 25e minute dans la vidéo ci-dessous). Ce n'est pas un vrai astronaute mais l'ingénieur en chef Jim Stein qui porte le prototype de la nouvelle combinaison spatiale. Il a procédé à une démonstration en agitant les bras, se baissant, et même en se mettant accroupi.

Next-Generation Spacesuit Reveal

L'amélioration de la mobilité et de l'amplitude des mouvements est l'une des grandes avancées de cette combinaison moderne, par rapport à celles du programme Apollo.

Si le prototype présenté mercredi était bleu et orange, la couleur définitive sera bien le blanc, a assuré Russell Ralston, chef adjoint du programme des sorties spatiales chez Axiom Space. Le blanc permet de mieux réfléchir les rayons du Soleil, pour mieux réguler la température à l'intérieur du scaphandre.

La Nasa a déboursé 228,5 millions de dollars (environ 215 millions d'euros) pour ce premier contrat concernant Artémis 3. Jusqu'ici, la Nasa était propriétaire de ses combinaisons, mais elle a décidé d'un modèle différent pour l'avenir, en les louant au secteur privé.

La mission Artemis 3 prévue en 2025

La mission Artemis 3 doit faire atterrir des astronautes sur la surface de la Lune en 2025, pour la première fois depuis la fin du programme Apollo, en 1972. Pour la première fois, une femme fera partie de cette mission lunaire.

"N'importe quel européen aurait un look d'enfer là-dedans, et nul doute que plusieurs auront l'occasion de le porter...", a réagi sur Twitter l'astronaute français Thomas Pesquet. "Mais je ne sais pas, je trouve qu'il m'irait quand même pas mal, non?"

Sur la Lune, les combinaisons devront pouvoir affronter un environnement particulièrement rude. Le pôle sud, où les missions Artémis atterriront, peut endurer des températures de plus de 50°C, mais aussi très froides (jusqu'à moins de 200°C au fond de certains cratères). Autres difficultés : la poussière, ou encore les pierres tranchantes.

Le casque comporte des lumières frontales, et une caméra à haute résolution qui permettra de suivre en direct la sortie depuis la Terre.

Si l'entreprise a décrit l'habit comme "révolutionnaire", une chose ne changera pas par rapport au temps d'Apollo : pour leurs besoins naturels, les astronautes porteront toujours, en-dessous, des couches.

Thomas Pesquet sera-t-il sélectionné pour aller sur la Lune ?

Avant la mission Artemis 3 en 2025, il y a la mission Artemis 2, prévue en 2024. Elle doit emmener 4 astronautes voler autour de la Lune, mais aucun alunissage n'est prévu. Les astronautes sélectionnés seront annoncés le 3 avril prochain. Il n'y a pas d'astronaute européen, mais Thomas Pesquet est à l'affut pour les prochaines missions. En novembre 2022, la mission Artemis 1 a été un succès : le vaisseau Orion a réussi a voler autour de la Lune et à retourner sur Terre .

Le Français fait partie des sept astronautes retenus par l'Agence spatiale européenne pour s'entraîner, en attendant une éventuelle mission lunaire.