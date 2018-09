La natalité est en baisse en Mayenne. Selon l'Insee, il y a eu 213 naissances en moins dans le département entre 2016 et 2017, soit une baisse de 6,6%. C'est la plus importante baisse des départements de la région Pays-de-la-Loire.

Dans la région Pays-de-la-Loire, 40 260 enfants sont nés en 2017, soit 620 naissances de moins par rapport à 2016, selon les chiffres dévoilés ce mardi par l'Insee, l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Selon l'Insee, la natalité est en baisse dans la région, mais également, et surtout, en Mayenne. Le nombre de naissances dans le département a diminué de 6,6%, 213 naissances de moins entre 2016 et 2017. C'est la baisse la plus importante, en pourcentage, de la région.

En Sarthe, il y a eu 239 naissances de moins, soit une baisse de 3,9% entre 2016 et 2017. Tous les départements de la région connaissent une baisse de la natalité, à part la Loire-Atlantique. Là-bas la natalité augmente un petit peu : 119 naissances de plus entre 2016 et 2017, soit une légère hausse de 0,7%.