La nationale 145 bloquée à Guéret par des opposants à la réforme des retraites

La circulation sur la nationale 145 est perturbée ce jeudi matin au niveau des sorties 47 et 48 dans le sens Montluçon-La Souterraine. Vers 8h du matin, plus d'une centaine d'opposants à la réforme des retraites ont bloqué les véhicules. Il s'agissait ensuite d'un barrage filtrant, qui bloquait les poids-lourds et laissait passer les voitures. Bison Futé a recensé au moins trois kilomètres et demi d'embouteillages.

Plus d'une centaine de manifestants sont montés sur la 145 en début de matinée ce jeudi 23 mars à Guéret. - SNUIPP FSU

La situation évolue vers 9h30 : il ne reste plus qu'une quarantaine de personnes, le gros des troupes s'étant dirigé vers la gare routière, d'où un cortège plus classique doit partir aux alentours de 10h . La nationale 145 reste néanmoins occupée par un petit groupe de manifestants.

Il n'est pas exclu que le cortège se dirige vers la nationale 145, comme lors de la sixième journée d'action qui avait réuni plus de 6.700 personnes à Guéret.

Les manifestants sont nombreux au départ de la gare routière à Guéret jeudi 23 mars. © Radio France - Marius Delaunay

Pas d'école et pas de cantine

Conséquence de cette neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, de nombreuses écoles seront fermées en Creuse. On vous a mis une liste ci dessous :

A La Souterraine

Les écoles Jules Ferry maternelle et Tristan l’Hermite seront fermées

L’école Jules Ferry élémentaire sera ouverte et fonctionnera normalement

Fossés des canards n’aura qu’une classe d’ouverte (petite section) mais la cantine y sera assurée. Aucun service minimum ne sera mis en place pour accueillir les enfants dont les enseignants seront grévistes.

L'accueil mairie sera fermé, mais les rendez-vous avec le Maire maintenus.

A Guéret

les services périscolaires (garderie matin/soir-restauration-bus) de la Ville seront perturbés

Groupe scolaire Prevert : maternelle et élémentaire fermées, aucun service périscolaire

Groupe scolaire Macé : ne seront pas assurés la restauration scolaire et l’accueil du soir (16h45/18h30).

Groupe scolaire Centre ville : ne seront pas assurés la restauration scolaire, les accueils matin/soir et le bus circuit vert le soir.

Groupe scolaire Langevin : maternelle fermée, aucun service périscolaire. Élémentaire, ne sera pas assuré le bus circuit vert le soir.

Sur la com com Creuse Grand Sud