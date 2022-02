"La nature appartient à tout le monde" pour la fédération de cyclisme de Vaucluse

La fédération de cyclisme de Vaucluse réagit après l'accident de chasse du week-end à Lagnes. Un jeune VTTiste a été blessé. L'ancien président de la fédération, Georges Garcia, invité du 6-9, estime qu'il n'y a pas de mésentente avec les chasseurs et qu'il y a de la place pour tout le monde.

Après un accident de chasse à Lagnes, ce week-end, la fédération de cyclisme de Vaucluse réagit. Un jeune homme de 18 ans a été touché à la jambe, par un éclat, lors d'une battue aux sangliers. L'ancien président, Georges Garcia, invité du 6-9 de France Bleu, précise que ce genre d'accident est assez rare. "Mais aussi rares soient-ils, il faut trouver une solution", selon lui.

Une application pour mieux signaler les chasseurs ?

"Nos licenciés sont encadrés par des clubs. On va sur des parcours pensés en amont et les éducateurs s'informent sur les lieux où ils vont. Le danger concerne plutôt les pratiquants lambda, les gens qui se promènent le dimanche. Il y a peut-être un manque de dialogue, un désert de communication". Georges Garcia explique que les fédérations des sports d'extérieur et de chasse se sont déjà rencontrées, lors de l'élaboration de parcours de VTT par exemple. Mais le dialogue n'est pas régulier.

L'ancien président de la fédération joue la carte de l'apaisement. "Il n'y a pas de mésentente avec les chasseurs", affirme-t-il. Il suggère que les lieux de chasse soient mieux signalés. "À l'heure des applications, on pourrait sans doute imaginer une appli de manière à ce que chaque personne empruntant des chemins forestiers soit informée de la présence de chasseurs".

"La nature appartient à tout le monde, elle n'est pas chasse gardée, poursuit Georges Garcia, je ne suis pas pour empêcher les gens de pratiquer leurs loisirs", alors que huit Français sur dix sont favorables à l'interdiction de la chasse le dimanche. "Je suis contre les interdits. Il faut être prudent, bienveillant". Faut-il que les cyclistes se signalent mieux, comme le suggère la fédération des chasseurs de Vaucluse ? Oui, pourquoi pas. "On porte déjà des habits voyants. Peut-être pas assez fluorescents."