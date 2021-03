Avec son timbre de voix très reconnaissable, la Niortaise Camille Dadet a séduit deux coachs lors des auditions à l'aveugle de "The Voice" ce samedi. Elle rejoint l'équipe d'Amel Bent.

La Niortaise Camille Dadet réussit les auditions à l'aveugle de "The Voice"

La Niortaise Camille Dadet sur la scène de The Voice

Le Poitou est bien représenté dans l'émission "The Voice" ! Ce samedi, lors de la dernière session des auditions à l'aveugle de l'émission de TF1, la Niortaise Camille Dadet a convaincu Vianney et Amel Bent. Elle a interprété le tube "Dance Monkey" de la chanteuse australienne Tones and I. Les coachs ont salué le timbre si particulier de l'artiste des Deux-Sèvres. "Ta voix c'est déjà une star à part entière" a déclaré Amel Bent. "Tu m'as ensorcelé" a ajouté Vianney.

La Deux-Sévrienne a décidé de rejoindre l'équipe d'Amel Bent pour la suite de l'aventure, les battles, qui commenceront la semaine prochaine. Une autre représentante du Poitou y participera: Margherita Davico, dite Marghe, qui a rejoint l'équipe de Florent Pagny.