La Normandie dans le trio de tête des régions qui comptent le plus de ménages surendettés

En 2020, 7521 dossiers de surendettement ont été déposés à la Banque de France, contre 9445 en 2019. Une baisse de 20%. En Seine-Maritime, on n'avait pas vu ça depuis le milieu des années 90, même si la diminution du nombre de dossiers déposés est une tendance constatée depuis plusieurs années. Moins 37,5% entre 2014 et 2019 en Normandie. Deux explications selon le directeur régional de la Banque de France. "Les particuliers ont sans doute rencontrer des difficultés dans leurs démarches pour préparer les dossiers" explique Marc Lantéri, même s'il a toujours été possible de faire une demande y compris pendant le confinement. "Les différentes mesures mises en place par le gouvernement, les collectivités locales, les acteurs privés ou publics, les bailleurs sociaux, et aussi les établissements de crédits qui ont pu se montrer bienveillants". Tout cela a permis sans doute de limiter la casse.

La part des dettes à la consommation a progressé de 37,7% en 2019 à 39,7% en 2020 en Normandie. Mais parmi les surendettés, 1 sur 4 n'a pas du tout de dettes liées à un crédit à la consommation. "Ce sont des gens qui ont des revenus si faibles qu'ils ne parviennent plus à faire face aux charges courantes" indique Annie Herriou, qui siège tout les mois à la commission de surendettement de la Seine-Maritime au nom de l'association "Que choisir". En Normandie, plus de la moitié des personnes surendettées vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et parmi les dossiers déposés, beaucoup concernent des personnes isolées, des femmes seuls avec des enfants à charge, des ouvriers, des employés, des chômeurs (25,9%). Notre région est ainsi la deuxième région de France la plus surendettée, derrière les Hauts-de-France, et devant la Bourgogne-Franche-Comté. La Seine-Maritime et l'Eure étant les départements les plus surendettés parmi les cinq départements normands.