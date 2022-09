La Normandie perd des habitants pour la sixième année consécutive

L'Insee, l'Institut national de la statistique et des études économiques, a publié ce mercredi son rapport sur la démographie en Normandie pour l'année 2021 : la Région a perdu 6.100 habitants en un an.

La Normandie comptait, au 1er janvier 2022, 3 307 300 habitants (soit 5% de la population de la France métropolitaine), selon l'Insee, l'Institut national de la statistique et des études économiques, soit 6.100 habitants de moins en un an. La population normande diminue pour la sixième année consécutive. La population normande n'avait jamais cessé d'augmenter jusqu'en 2015, mais elle baisse depuis 2016, avec 4.500 habitants en moins en moyenne chaque année depuis 2016. Dans le détail, la population stagne en Seine-Maritime et dans le Calvados, elle baisse dans l'Eure, l'Orne et la Manche en 2021.

Cela dépend des départements, mais il y a deux facteurs : un solde naturel en baisse, c'est-à-dire plus de décès que de naissances, et un solde migratoire déficitaire, car il y a plus d'habitants qui quittent la région que de nouveaux arrivants. Les explications de Mathieu Léger, le directeur adjoint du service "Etudes et diffusion" de l'Insee Normandie.

En Seine-Maritime

Avec 1 253 600 habitants, la Seine-Maritime reste de loin le département de la région le plus peuplé. Mais en Seine-Maritime, la population stagne.

La Seine-Maritime reste de loin le département de la région le plus peuplé de la Normandie Copier

Dans l'Eure

L'Eure est le département le plus jeune de la Normandie, il compte 593 900 habitants, mais les départs d'habitants sont plus nombreux que les arrivées : environ 2.000 habitants en moins en un an. L'Eure perd des habitants. Un phénomène plutôt récent pour ce département.

Dans l'Eure, les départs d'habitants sont plus nombreux que les arrivées Copier

Dans la Manche

Le département de la Manche compte 491 300 habitants, mais connait une chute de son solde naturel - plus de décès que de naissances - depuis près de 10 ans. L'année 2021 n'échappe pas à la règle avec 1870 habitants en moins, 1870 décès de plus que de naissances.

Dans la Manche, il y a pus de décès que de naissances - depuis près de 10 ans. Copier

Dans l'Orne

L'Orne (273 200 habitants) est le 6ème département de France métropolitaine le plus touché par la diminution du nombre d'habitants (-3,4%) entre 2016 et 2021 : 2.400 habitants en moins en 2021.

L'Orne est le 6ème département français qui perd le plus d'habitants. Copier

Au niveau régional

Le vieillissement de la population normande se poursuit : les 65 ans et plus représentent 22,9% de la population, contre 22,5% en 2020, soit 1,7 point de plus qu'en France métropolitaine.

La part des Normands de plus de 65 ans augmente Copier

Pailleurs, l'espérance de vie en Normandie s'élève à 78,2 ans pour les hommes et 84,6 ans pour les femmes. C'est moins que la moyenne nationale (79,4 ans pour les hommes, 85,5 ans pour les femmes).