La Normandie plebiscitée par les touristes à Pâques

La Normandie arrive dans le top 3 des destinations les plus recherchées pour Pâques, selon HomeToGo.fr, plus grand moteur de recherches de locations de vacances au monde. Les villes de la Côte Fleurie sont très prisées en ces congés d'avril.

La Normandie devance notamment de grandes métropoles européennes, comme Barcelone, 4ème de ce classement, Lisbonne, 5ème, ou encore Londres, 8ème. La Normandie est plus prisée que d'autres régions françaises très touristiques, et plus ensoleillées : la Vendée (6ème), la Corse (7ème) ou la Martinique (9ème). Selon le site HomeToGo.fr, les touristes choisissent notre région pour son patrimoine riche, sa gastronomie, son littoral, ainsi que son côté familial.

Surtout, s'ils viennent c'est parce qu'un séjour chez nous coûte moins cher qu'ailleurs. Une nuitée pour 4 personnes revient en moyenne à 147€, soit 10€ de moins que sur l'Ile de Beauté ou en Martinique, 30€ de moins qu'en Bretagne.Parmi les villes les plus recherchées, sans surprise on retrouve le trio des cités balnéaire de la côte fleurie : Honfleur, Cabourg et Deauville, tout juste devancées par Etretat et ses falaises.

Honfleur comme au 15 août

Parmi ces dernières, la cité de l'impressionnisme s'est vue prise d'assaut par les touristes en ces vacances pascales. Sophie Vallette, de l'Office du Tourisme de Honfleur, n'en revient pas. "On a vraiment beaucoup de monde, les chiffres ont explosé ! Nos visites sont complètes, nous louons beaucoup d'audioguides, de tablettes... En plus, ce sont des longs séjours (4, 5, 6 jours). C'est une très, très bonne nouvelle pour le tourisme, on ne s'y attendait pas. On a 250 demandes par jour au comptoir, soit une fréquentation équivalente au 15 août."

Les deux tiers des touristes viennent de région parisienne, proche, facile d'accès et bon marché pour une semaine de vacances. Honfleur est aussi en capacité d'accueillir de nombreux hôtes. Outre les 19 hôtels, la ville regorge d'appartements ou maisonnettes à louer via Airbnb, 450 au total, ce qui en fait la quatrième commune la plus fournie de la région (derrière Rouen, Caen et Trouville).

Hélène Delton loue sur la plateforme un studio en plein centre, avec vue sur l'église Sainte-Catherine. Ce mois-ci, les touristes se sont jetés dessus. "Il y a eu a peu près 750 vues de mon studio dans le mois, donc j'ai une plus grosse demande que d'habitude. Les 15 jours de vacances ont vite été pleins. Pâques c'est vraiment là où tout commence : les terrasses s'installent, la grande roue, les manèges... C'est le vrai début de la saison touristique !"

