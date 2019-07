La Normandie, quatrième région la plus ensoleillée de France du 1er au 15 juillet

Le soleil a brillé pendant 172 heures en Normandie pendant la première quinzaine de juillet. Ca nous place en quatrième position des régions les plus ensoleillées : en tête, et c'est une surprise, on retrouve la Bretagne avec 186 heures, puis les Pays de la Loire avec 185 heures.

Du soleil, et des températures très chaudes poussent les Normands et les touristes vers les points d'eau, comme ici la base de loisirs du Mesnil-sous-Jumièges

On ne pourra plus dire qu'il pleut tout le temps en Normandie ! Bien au contraire, le soleil a plus brillé en Normandie en ce début juillet que sur la Côte d'Azur, le Languedoc ou le sud-ouest de la France. Et ce sont les stations de Météo-France qui le disent.

"Nos relevés montrent une moyenne de 172 heures d'ensoleillement sur la Normandie entre le 1er et le 15 juillet. La région la plus ensoleillée a été la Bretagne avec 186 heures, puis les Pays de la Loire avec 185 heures et la Corse avec 176 heures. La Normandie arrive donc en quatrième position sur le podium", explique un prévisionniste de Météo-France.

La ville la plus ensoleillée de France en ce début juillet a donc été Dinard, près de Saint-Malo, avec un record de 194 heures de soleil. C'est plus qu'Ajaccio !

Dans l'Eure, la station de Bernay a mesuré 182 heures et 11 minutes d'ensoleillement, bien plus qu'à Rouen avec 140 heures. Mais impossible de dire si des records ont été battus, il faudra attendre la fin du mois pour connaître les chiffres définitifs.