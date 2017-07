La Normandie, région pilote contre les cyberattaques

La région et l'état ont installé ce mardi à Rouen le premier comité stratégique d'intelligence économique. Ce dispositif, pilote, sera disponible en septembre.

Ce comité stratégique d'intelligence économique est constitué d'un ensemble d'outils et de services destinés à aider les entreprises à lutter contre l'espionnage et la concurrence. Des risques bien souvent liés aux flux d'informations, gigantesques aujourd'hui. Des flux qui offrent des opportunités mais constituent aussi des pièges qu'il faut déjouer.

Toutes les sociétés ne sont pas armées pour lutter contre ces risques. D'où la nécessité de les informer et de les former. Par exemple, souligne Jean-Baptiste Carpentier, commissaire à l'information stratégique et la sécurité économique au ministère de l'économie, '"Il y a aujourd'hui des informations sur les réseaux sociaux qui il y a quinze ans auraient été qualifiées de confidentielles".