"La nourriture fait partie des dépenses sacrifiées", alerte la présidente du Secours catholique dans la Somme

Le rapport 2021 du Secours Catholique indique que plus d'un quart des bénéficiaires sautent régulièrement des repas dans la journée, faute de moyens. Une réalité selon la présidente de l'association dans la Somme et l'Aisne, qui espère un élan de générosité en cette période des fêtes de fin d'année.

Dans son rapport annuel dévoilé ce jeudi 18 novembre, le Secours catholique révèle que plus d'un quart des bénéficiaires des aides d'urgence de l'association "souffrent d'une insécurité alimentaire grave", c'est-à-dire des personnes qui sautent des repas toute une journée. "La nourriture fait partie des dépenses sacrifiées pour pouvoir payer le reste", indique sur France Bleu Picardie ce vendredi matin Nadine Eliard, présidente du Secours catholique dans la Somme et l'Aisne. Toujours selon cette étude, on apprend que près d'un Français sur dix ans a bénéficié d'aides alimentaire en 2020 pendant la crise sanitaire : "_Beaucoup de personnes qui étaient déjà en fragilité, notamment des personnes qui avaient un emploi précaire_, en intérim. Des gens qui étaient déjà sur le mauvais côté de la balance et ça s'est accentué, détaille Nadine Eliard. On a aussi des étudiants qui ont perdu leur petit boulot avec la crise et ne l'ont pas retrouvé".

"Aider à retrouver confiance"

Les bénéficiaires, qui sont environ 1600 foyers en tout dans la Somme et dans l'Aisne en 2020, se voient remettre "d_es chèques service qui leur permettent de faire leurs courses normalement_, dans tous les supermarchés qui sont adhérents qui signent la convention avec le service des chèques service. C'est une aide ponctuelle, pour faire face à l'urgence", poursuit la présidente du Secours catholique dans la Somme et l'Aisne.

Par ailleurs, "on met en place surtout beaucoup d'accompagnement pour permettre aux personnes de retrouver confiance, de faciliter le retour à l'emploi. On les aide pas à retrouver un emploi, mais on leur permet de se sentir bien, à apprendre à vivre ensemble", poursuit Nadine Eliard. Au programme notamment : des ateliers informatiques pour les aider à effectuer leurs démarches et remplir des formulaires. Maintenant, tout passe par l'informatique, malheureusement, et ils n'ont pas toujours le matériel : cela favorise également l'isolement."

Coup d'envoi de la campagne de fin d'année

Ce samedi 20 novembre, le Secours catholique lance sa campagne de fin d'année : 80% des ressources proviennent des dons, la moitié est récoltée lors des fêtes de fin d'année. "On sera dans les paroisses, dans les entrées de supermarchés qui proposent aussi des objets qui en sont fabriqués par les ateliers du Secours catholique, comme des bougies", détaille Nadine Eliard. Il y aura aussi des stands sur certains marchés de Noël, ce qui va s'échelonner au 31 décembre 2021.