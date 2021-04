La nouvelle éco : la brasserie du Mont Ventoux espère le retour des concerts, bars et évènements sportifs

La nouvelle éco, c'est aussi le rêve de pouvoir peut-être bientôt prendre une bière en terrasse.

A Carpentras, la brasserie artisanale du Mont Ventoux est prête à embaucher une nouveau brasseur pour produire ses 7 types de bières. Mais évidemment tout dépendra de la crise sanitaire et de la réouverture des bars.

Pas d'évènements sportifs ou culturels pour partager la bière

La brasserie du Mont Ventoux espérait encore augmenter sa production cet été à Carpentras (Vaucluse) pour atteindre les 3.000 hectolitres. Mais avec la fermeture des bars et restaurants tout est remis en question pour le brasseur Alexandre De Zordi : " il nous manque tous les évènements sportifs et culturels autour du Mont Ventoux où on pouvait organiser des bars à bières après les concerts ou les rendez-vous sportifs. Certains concerts ou manifestations annulés ne sont mêmes pas reprogrammés ! Ca peut nous poser des soucis de production: on ne veut pas produire des bières si on n'est pas certains de les vendre cet été".

Concerts et bières après le sport représentent 35% du chiffre d'affaire de la brasserie.

Bientôt une bière à la fraise de Carpentras

La brasserie du Mont Ventoux propose une nouvelle bière, La Mythique : "c'est une bière triple, forte, de haut de gamme" explique Alexandre de Zordi. Le brasseur confie qu'il a "des idées de recettes sous le coude mais on attend un retour à un situation économique normale pour démarrer notre produit." La prochaine bière sera une bière à la fraise de Carpentras.

Les bière du Ventoux bientôt partout en France ?

L'année dernière, les touristes français n'étaient pas parti à l'étranger. Certains avaient découvert les bières du Ventoux et "ils ont boosté nos ventes en ligne car ils ont commandé sur internet cette année". Le brasseur artisanal espère bientôt servir les amateurs partout en France : "maintenant on veut se développer dans des enseigne de cavistes ou de grande distribution pour être dans les linéaires partout en France. Pour l'instant, tout est bloqué par la crise sanitaire".

La brasserie du Mont Ventoux est prête à embaucher un nouveau brasseur dès que l'activité redémarrera.