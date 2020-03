La prochaine affiches des fêtes de Bayonne révélée lundi matin. Sur les six affiches encore en lice c'est celle de l'artiste angloye Manon Denys qui s'est imposée.

La nouvelle affiche des fêtes de Bayonne -

C'est surtout une immense joie

La dessinatrice de l'affiche lauréate des fêtes de Bayonne Manon Denys Copier

"C'est surtout une immense joie" déclare Manon Denys depuis la Thaïlande. "Je suis très surprise. Très envie de dire merci à la commission et aux gens qui ont voté. C’était du coup l'idée d'allier tradition et modernité, de mettre l'accent sur les traditions parce qu'on a tendance à minimiser les fêtes de Bayonne, à les réduire, juste, un événement festif mais c'est aussi un moment privilégié pour représenter la culture basque et puis il y avait aussi l'idée de représenter un moment hors du temps, un moment hors cadre. Donc c'est pour cela qu'il y a sur l'affiche un cadre. Il est là parce que les personnes peuvent s'en échapper. Au départ, l'important c’était le rouge et le blanc pour les fêtes de Bayonne, le vert pour le pays Basque et enfin la couleur du fond c'est plus par rapport à l'atmosphère générale, une couleur chaude pour l'esprit et la chaleur humaine pendant les fêtes de Bayonne"

Encore plus de votants que l'année précédente

Du 21 février au 8 mars dernier, 11 160 personnes ont voté sur internet pour départager les six œuvres. Un nombre de votes plus important que les années précédentes (10 702 en 2019).

Finalement, l'affiche de Manon Denys a réuni un peu plus de 32 % des suffrages. La designer graphique originaire d'Anglet et installée à Paris devance Angel Blanco Egoskozabal (28,71%); Alfredo Léon Mañu (17%), Marion Deneuville (13,17%), Sophie Courades (6,52%) et Michel Padrones (2,45%).

La présentation de l'affiche 2020 des prochaines fêtes de Bayonne à la mairie © Radio France - Andde Irosbehere

Les votes provenaient de toute la France...et de la planète !

Intéressant de voir la provenance des votants. 2160 votes appartiennent à des bayonnais, 752 personnes d'Anglet se sont exprimées et 291 de Biarritz. Des votes proviennent aussi du reste de la France (le Havre, Nice, Reims, Avignon et jusqu'aux territoires d'Outre-Mer).

Des personnes ont voté aussi depuis le reste de la planète ! (Alicante, Zarautz, Saint Sébastien, Pampelune, Vitoria, Barcelone, Melbourne, Ho Chi Minh ville, Buenos Aires, Bruxelles, Bucarest, Montréal, Ostroda [Pologne] ainsi que les Etats Unis.