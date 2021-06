La nouvelle campagne 'Energie moins chère ensemble" de l'UFC Que choisir débute en Côte-d'Or

L'UFC Que choisir de Côte-d'Or lance ce lundi 14 juin sa nouvelle campagne 'Energie moins chère ensemble". Le but, c'est de soulager le pouvoir d'achat en rassemblant des consommateurs et décrocher les meilleures offres sur les marchés du gaz et de l’électricité.