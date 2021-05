La nouvelle carte d'identité arrive en Alsace à partir du lundi 31 mai

Plus pratique et plus sécurisée, la nouvelle carte d'identité arrive à partir de ce lundi 31 mai en Alsace et dans le Grand Est. Elle était en expérimentation dans plusieurs départements. Vous pouvez faire vos démarches de première demande ou de renouvellement dès aujourd'hui.

La nouvelle carte d'identité arrive en Alsace et dans le Grand Est, à partir de ce lundi 31 mai. Elles ont un nouveau format et elles sont plus sécurisées pour lutter contre les usurpations d'identité.

Dès aujourd'hui, si vous souhaitez faire vos démarches pour une demande ou un renouvellement, vous pouvez le faire. Les modalités ne changent pas, il faut se rapprocher de vos mairies.

Format carte bancaire et plus sécurisée

Cette nouvelle carte d'identité est beaucoup plus petite que l'ancienne, c'est un format de carte bancaire donc beaucoup plus pratique pour la glisser dans le portefeuille. Il y a aussi dessus de plusieurs nouveaux symboles : drapeau français, la Marianne et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Elle est aussi adaptée aux personnes malvoyantes, avec des éléments en relief. Les enfants qui sont en garde alternée peuvent avoir les adresses de leurs deux parents au dos de leur carte d'identité.

Elle est aussi plus sécurisée, avec l'intégration de nanotechnologies, elle est équipée d'une puce électronique gravée pour mieux protéger contre les usurpations d'identité. Elle est valable 10 ans.