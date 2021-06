La nouvelle carte d’identité délivrée dès ce lundi en Dordogne

La nouvelle carte d’identité nationale arrive en Dordogne et en Nouvelle-Aquitaine. Depuis ce lundi 14 juin, la préfecture du département a la possibilité de la délivrer. Cette carte nouvelle génération est plus petite, au format d'une carte bancaire. France Bleu Périgord vous explique tout.

La Dordogne passe à la nouvelle carte d'identité. Le titre, plus moderne et plus petit, est désormais délivré par la préfecture. Cette nouvelle carte est déployée progressivement depuis le 15 mars 2021 partout en France et généralisée sur le territoire français le 2 août prochain. Cette nouvelle carte concerne les toutes premières demandes de délivrance ou les renouvellements

Une carte plus moderne

Il va falloir s'habituer à cette nouvelle d'identité : elle sera désormais de la taille d'une carte bancaire et donc plus petite. Il sera toujours possible d’indiquer deux adresses au verso pour les enfants en résidence alternée chez leurs parents. Le titre sera également plus innovant et sécurisée pour lutter contre l'usurpation d'identité avec intégration de nanotechnologies et d'une puce gravée garantissant la protection des données.

L'usage de la carte reste le même. Elle permet aux titulaires de justifier de leur identité et peut également servir de titre de voyage, certains Etats l’acceptant comme un passeport. L'ancienne carte avait une validité de 15 ans, celle-ci sera valide 10 ans.

La carte est gratuite pour une renouvellement. Elle est payante (25 euros) si vous la déclarez perdue ou volée.

Dans quelles mairies faire sa demande ?

Pour faire votre demande, il suffit de se rendre dans les mairies (carte ci-dessous) qui peuvent recueillir vos démarches administratives. Vous pouvez également faire une pré-demande (pour gagner du temps) en ligne sur ce site.