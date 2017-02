La nouvelle carte d'identité fait polémique dans les Alpes-Maritimes

A partir du 8 mars prochain, les nouvelles cartes d'identité comprendront nos empreintes digitales. Mais toutes les mairies ne sont pas équipées pour les réaliser.

Le système des nouvelles cartes d'identité entre en vigueur le 8 mars prochain. Principal changement : la carte va désormais comprendre nos empreintes digitales. Certaines communes ont donc été dotées d'un boîtier biométrique spécial. C'est le cas de 32 mairies sur l'ensemble des Alpes Maritimes (voir carte en bas de l'article). 32 sur les 163 villes et villages que compte notre département.

Si vous habitez dans une commune qui n'a pas ce dispositif, vous devrez donc aller ailleurs, dans une commune équipée, quitte à faire des kilomètres en plus. Pour le président de l'association des maires des Alpes-Maritimes, c'est un lien de proximité important qui se brise : "Toutes les petites communes seront privées de ce geste vis-à-vis de l'administré, que l'on fait depuis si longtemps. C'est un héritage de 1945 !" s'insurge Honoré Colomas. "Toutes les personnes âgées qui vivent dans les villages, comment vont-ils faire pour renouveler leur carte d'identité s'il faut faire plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres ? Dans les vallées, je ne vous dis même pas..." peste celui qui est aussi maire de Saint-André-de-la-Roche.

Un lien de proximité qui disparaît

De nombreuses communes ne distribueront donc plus les cartes d'identité. "Nous aussi ça va nous manquer !" raconte Christine Carletto, employée de mairie à Saint-André-de-la-Roche. "Certaines personnes, on les aidait pour remplir les formulaires. Et puis le samedi matin, c'est sympa, les gens viennent en famille, c'est l'occasion de montrer le bébé, de raconter les dernières anecdotes."

La nouvelle carte d'identité : comment ça fonctionne

On peut pré-remplir le formulaire sur Internet. Ensuite il faut aller dans une mairie équipée du dispositif biométrique (voir carte ci-dessous). La mairie envoie le dossier. Le délai pour récupérer la nouvelle carte est d'environ une ou deux semaines selon la préfecture. La carte d'identité d'une personne majeure est valable 15 ans.