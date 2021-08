INFOGRAPHIE - La nouvelle carte d'identité généralisée partout en France ce lundi 2 août

La nouvelle carte d'identité entre en vigueur partout en France à partir de ce lundi. Elle a commencé à être déployée depuis le mois de mars dans certains départements. Elle aura désormais le format d'une carte bancaire, elle est dotée d'une puce et d'un cachet électronique.

La nouvelle carte d'identité, déjà déployée dans plusieurs départements depuis le mois de mars, est généralisée à partir de ce lundi 2 août. De la taille d'une carte bancaire et fournie avec une puce électronique et un QR Code, elle doit sécuriser les données et empêcher les usurpations d'identité. Le document sera valable 10 ans.

La nouvelle «carte d'identité numérique» disponible dans toute la France dès ce 2 août 2021 © Visactu -

Une carte sécurisée

Outre l'état-civil du titulaire, la nouvelle carte contiendra ses données biométriques, comme deux empreintes digitales et des éléments en relief pour les mal-voyants. Les usagers ont également la possibilité d'indiquer deux adresses au verso pour les enfants en résidence alternée chez leurs parents.

Pensée pour mieux lutter contre l'usurpation d'identité, la carte - facultative - intègre une série de technologies comme un dispositif holographique de nouvelle génération, une puce sécurisée et une signature électronique, ajoute le texte qui assure que la protection des données personnelles sera garantie. Elle doit aussi permettre de lutter contre les quelque 30.000 usurpations d'identité dont sont victimes les Français chaque année : des escrocs parviennent à souscrire des crédits à la consommation, ou à détourner certaines aides de l'État. En 2020, près de 9.000 personnes porteuses de faux papiers ont été interceptées, selon le ministère de l'Intérieur.

Pas de changement dans vos démarches

Il n'est pas utile de remplacer votre carte d'identité actuelle, à moins qu'elle ne soit plus valable. Gratuite depuis 1998, cette carte est délivrée par les mairies et il en sera de même pour cette nouvelle version électronique. Aucun texte n'oblige à en posséder une, mais il faut pouvoir justifier de son identité en cas de contrôle ou de démarche (avec votre passeport ou votre permis de conduire).