La nouvelle carte d'identité plus sécurisée arrive en Côte-d'Or à compter de ce lundi 14 juin

En Côte-d'Or, les usagers qui demanderont la création d’un premier titre ou le renouvellement d’un titre se verront attribuer la nouvelle carte nationale d’identité. Son usage reste inchangé et permet aux titulaires de justifier de leur identité. Cette nouvelle carte nationale d'identité peut également servir de titre de voyage, certains états (UE et hors UE) l’acceptent en effet au même titre que le passeport. Sa validité est de 10 ans.

Quels sont les principales nouveautés ?

La nouvelle carte sera plus pratique pour les usagers (format d'une carte bancaire, maintien de la possibilité d’indiquer deux adresses au verso pour les enfants en résidence alternée chez leurs parents...). Elle sera également plus innovante et sécurisée pour lutter contre l'usurpation d'identité (intégration de nanotechnologies, puce gravée garantissant une protection optimale des données...) et verra son design modernisé.

Les principales nouveautés de la carte d'identité nouvelle génération - Ministère de l'Intérieur

Quelles sont les démarches à effectuer ?

L’actuelle démarche à suivre pour obtenir une carte nationale d’identité reste inchangée. Pour faire une demande, plusieurs possibilités :

se rendre dans une mairie équipée d'un dispositif de recueil (renseignements sur le site de la préfecture ou par téléphone 3939 Allô Service public ) ;

) ; déposer une pré-demande en ligne et ainsi gagner du temps en limitant ses déplacements en mairie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix