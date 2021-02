La nouvelle carte scolaire de Vaucluse prévoit 34 fermetures et 54 ouvertures de classes

On connaît la dernière mouture de la carte scolaire pour la rentrée de septembre prochain dans le premier degré. Christian Patoz, le directeur de l'inspection académique de Vaucluse l'a présentée au préfet et aux syndicats enseignants lors d'un CDEN, comité départemental de l'éducation nationale. Elle prévoit 34 fermetures de classes et 54 ouvertures, en fonction des effectifs d'élèves.

Nouvelle réunion en juin

Il ne s'agit pas de la dernière version puisque les négociations reprendront en juin, puis juste avant la rentrée de septembre, pour les derniers ajustements. Pour justifier ce choix, le DASEN explique que le nombre d'élèves est en recul : moins 750 élèves en deux ans en Vaucluse.

55 postes sont tout de même créés, dont 54 pour des ouvertures de classes. Il s'agit de remplir les objectifs de dédoublement des classes de grande section en zone d'éducation prioritaire et de réduire à 24 élèves maximum toutes les classes de grande section, CP et CE1 hors éducation prioritaire.

Le syndicat Force Ouvrière n'est pas satisfait, loin de là. "On est encore loin du compte, pour Tanguy Langlet, nous sommes opposés à toute fermeture de classe, surtout en pleine crise sanitaire après une année scolaire amputée et très compliquée. Les enseignants et les élèves ont besoin d'un climat serein".

Voici la liste des 34 classes qui devraient disparaître à la rentrée de septembre 2021: