La nouvelle caserne des pompiers de Sainte-Marie-de-Ré sera livrée dans un peu plus d'un an

Trois casernes de pompiers financées par le département de la Charente-Maritime, seront construites à l'horizon 2024 dans l'Île de Ré : à Sainte-Marie, pour la première et à Ars et Saint-Martin pour les deux suivantes. Coût total près de huit millions d'euros.

C'est le centre d'incendie et de secours de Sainte-Marie-de-Ré qui sortira de terre le premier. Après quelques retards sur le calendrier en raison de problèmes techniques liés notamment aux installations électriques, le chantier est bel et bien lancé. L'ancienne caserne a été rasée et la nouvelle sera bâtie au même endroit sur un terrain de 2 269 mètres carrés. Le nouveau centre se situe toujours le long de la route départementale de l'île, un site jugé stratégique. Il devra toutefois y avoir des aménagements pour dévier la piste cyclable devant l' entrée de la caserne, pour qu'à l'avenir elle passe derrière le bâtiment.

Le colonel Eric Jouanne et le Capitaine Philippe Lacoste © Radio France - Catherine Berchadsky

Enfin les pompiers de Sainte-Marie vont retrouver un peu de confort

Depuis novembre 2020 les 30 pompiers du centre d'incendie et de secours de Sainte-Marie sont relogés dans un hangar agricole par la mairie et disposent de bungalow fournis par le département. "le morale est au beau fixe, ils voient des travaux quand ils passent devant, et enfin ils se disent ça va arriver, car ça a été long" témoigne le Capitaine Philippe Lacoste chef du centre d'incendie et de secours de Sainte-Marie. 30 pompiers volontaires qui prennent leur mal en patience mais qui s'adaptent et continuent d'assurer les interventions . 550 appels en moyenne par an dont 150 en été rien que pour cette seule caserne. On parle d'une intervention toutes les heures et quart en juillet et août.

Des casernes modernes pouvant héberger des saisonniers

Au total trois casernes seront construites à Ars, Saint-Martin et Sainte-Marie, pour un montant d'environ huit millions d'euros. Des centres très modernes qui seront dotés d'outils informatiques performants, de salle d'alerte dernier cri, mais aussi de salles de sports ou d'hébergements. Chaque été une cinquantaine de saisonniers sont recrutés pour épauler les pompiers volontaires, qui doivent assumer en plus de leurs interventions des missions de nageurs sauveteurs sur les plages et tenir huit postes de secours .Ils réalisent plus de 700 interventions en deux mois. Désormais la caserne de Sainte-Marie pourra accueillir à l'été 2023, six saisonniers dans des chambres dédiées." Si nous ne faisions pas ça nous pourrions ne pas avoir de saisonniers " explique le Colonel Eric Jouanne Directeur adjoint du SDIS 17. Des logements qui permettront aussi aux pompiers qui travaillent à l'année sur l'Île d'être hébergés en cas de tempête par exemple. Coût des travaux pour le centre de Sainte-Marie 2,7 Millions d'euros.