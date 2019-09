La nouvelle caserne de pompiers Ferry d'Amiens inaugurée

Amiens, France

La nouvelle caserne Ferry d'Amiens a été inaugurée ce samedi 28 septembre 2019. Elle s'appelle désormais caserne Grenier Bernard, du nom d'un caporal et d'un sapeur décédés en mission à la fin du XIX° siècle. D'un coût de 7,8 millions d'euros, les travaux, qui avaient pris neuf mois de retard, offrent désormais aux pompiers un nouveau cadre de vie. La caserne permet d'accueillir 14 personnels de garde en journée et 12 la nuit. Une salle de cours, un espace de restauration et une salle de sport d'une surface de 100 m² ont également été installés, ainsi que de nouveaux dortoirs. 14 engins peuvent aussi être remisés sur place.

De quoi plaire aux pompiers du centre : "Tout est vraiment bien fonctionnel et intégré. Dans l'ancienne caserne, la salle de cours c'était la salle de cuisine donc on est arrivés dans des locaux qui sont vraiment adéquats pour une activité de sapeur-pompier" explique Vincent Richard, chef d'agrès incendie.

Une salle de sport de 100 m² a été installée dans la nouvelle caserne. © Radio France - Hortense Crépin

Les dortoirs ont aussi été refaits. © Radio France - Hortense Crépin

Une inauguration en pleine grève des pompiers

L'inauguration de la caserne intervient dans un contexte de malaise des pompiers. Depuis juin, un mouvement de grève national et lancé et est reconduit jusqu'à la fin du mois d'octobre, mais les interventions se font quand même. Les pompiers réclament notamment plus de moyens humains et matériels. Ils dénoncent aussi les fréquentes agressions dont ils sont victimes. Un hashtag "Touche pas à mon pompier a même été lancé.

Le 15 octobre prochain, une grande manifestation est prévue à Paris à l'appel de sept syndicats de sapeurs-pompiers.