Cannes : Comment les cannois imaginent-ils la nouvelle Croisette ?

« La Croisette réinvente sa légende » : ce n'est pas encore la fin du film mais on approche, en tout cas la dernière phase des travaux du plus célèbre boulevard du monde commence. (les Champs Elysées à Paris c'est une avenue ça ne compte pas!!).

60 ans que l'ensemble de la Croisette n'avait pas eu un lifting en profondeur. Cannes oblige c'est un projet très ambitieux. L'objectif c'est de réaliser un ouvrage de qualité hors classe. 4 projets ont été retenus pour réaménager les lieux, avec des objectifs précis, des nouveaux revêtements, l'éclairage la sécurité, la mobilité. On saura quel projet est retenu dans 6 mois en avril 2022. En attendant comment les cannois rêvent-ils leur Croisette?

Que veulent les cannois?

Pour Joana, une britannique installée depuis 30 ans dans la cité du cinéma, "les trottoirs, les rues, il faut que ce soit mieux aménagé, installer beaucoup plus de panneaux solaires pour l'éclairage public et couper les lumières excessives le soir . Des toilettes parce qu'il manque des toilettes publiques dans la rue". Une commerçante du centre-ville insiste pour développer "le côté piétonnier de façon à ce que les gens puissent se promener côté nord, car côté sud les piétons se promènent au bord de mer et ne vont pas en boutiques". Le côté sud c'est la rive de la mer méditerranée, le côté nord de l'autre côté du boulevard est celui des commerces.

Pour Raphael, il faut changer le sol de la Croisette. "Le sol est en rouge, ça tâche les chaussures et il faut changer ça". Il émet un drôle de souhait "Il nous faut des manèges, ça attire les gens. Moi, j'aimerais bien mettre des manèges sur la Croisette". Enfin une jeune cannoise aimerait elle "Des balades en cheval, ça peut être super intéressant". Là évidemment les problème de stationnements seraient vite réglés

Priorité aux piétons

Pour un habitué de la croisette "A Menton ils ont fait une grande partie surélevée, en plancher sur une partie piétonnière, vraiment sur la plage. Ce serait bien aussi de faire la même chose à Cannes.". Sa compagne est d'accord "on ne vient pas ici pour rouler en voiture. Il y a toujours un apport de population important et je pense qu'il faut privilégier les piétons". Elle ajoute "moins de trottinette, plus de vélos parce que les vélos ont vraiment leurs pistes". Pour une retraitée cannoise "sur les espaces verts du Palais des Festivals jusqu'au Palm Beach pas de voiture!". Une autre va plus loin il faut enlever les hôtels pour faire un joli village. son fils proteste tout net "Non: Plus d'hôtel ça veut dire plus de Ferrari à Cannes mais moi, j'aime bien les voitures".