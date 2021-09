La nouvelle demeure de Lionel Messi, entre Bougival et le 16è arrondissement de Paris

Dès l'annonce du transfert de Lionel Messi, le 10 août dernier, les promoteurs immobiliers de luxe ne se sont pas fait prier pour proposer au joueur argentin les plus beaux produits qu'ils avaient sur leur catalogue. Manoir à Bougival, hôtel particulier dans le XVIè, loft à Neuilly... Avec un salaire annuel de plus de 40 millions d'euros, le nouvel attaquant parisien a l'embarras du choix ; encore faut-il que les propositions correspondent parfaitement aux critères très précis du couple Messi.

Le couple Messi recherche une maison avec piscine et sans travaux à réaliser © Getty - .

À Barcelone, Lionel et Antonella avaient opté pour un endroit retiré et moins tumultueux : une gigantesque villa contemporaine de 8 millions d'euros à Castelldefels, à 20 km au sud de la capitale catalogne. Ils souhaitent conserver cette tranquillité en France, à l'abri des regards. La maison doit être suffisamment grande pour accueillir la famille et les proches du couple argentin, comme c'était le cas à Barcelone.

Ces derniers jours, la ville de Neuilly semblait emporter toutes leurs faveurs : un jardin pour leurs trois fils de 11, 5 et 3 ans, une demeure avec piscine, à 20 minutes du Camp des loges, à 10 minutes du Parc des Princes et tout proche des magasins de luxe Parisien. La commune dispose aussi d’une école internationale pour leurs enfants qui, comme tous les enfants Français, vont faire leur rentrée scolaire.

Autre atout, et de taille, pour la ville la plus riche de France : elle héberge déjà les homologues argentins de Messi : Di Maria et Paredes vivent à Neuilly, tout comme Verrati, Icardi et Marquinhos.

La demeure de Neymar à Bougival © Sipa - Christophe Petit Tesson

Mais il se peut que la tranquillité de Bougival, à 15 km de Paris, où vit son ami Neymar, l'emporte : plusieurs médias argentins assurent qu'Antonella a jeté très rapidement son dévolu sur une propriété entourée d'une végétation luxuriante, en bord de Seine, et que c'est là, que la famille va s'installer...

Le village, qui doit sa réputation aux peintres Impressionnistes, n'est qu'à quinze minutes en voiture du camp des loges, à Saint-Germain-en-Laye, où non seulement le sextuple Ballon d'or a déjà commencé à s'entraîner, mais où ses enfants feront de même : Lionel Messi y a inscrit ses deux aînés, ce mardi, dans les équipes juniors de son nouveau club.

Le maire de Saint Germain en Laye, Arnaud Péricard, aurait aimé que la nouvelle recrue du Paris-Saint-Germain trouve un bien dans sa ville, mais il reconnait que "depuis que le Qatar a racheté le PSG, les joueurs ne s'y installent plus, comme c'était le cas auparavant, et préfèrent se rapprocher de Paris".

Les particuliers sont assez réticents pour louer aux footballeurs

L'attaquant Argentin ayant signé un contrat de deux ans seulement avec le PSG, il est possible que le couple opte pour la location plutôt que pour l'achat. Encore faut-il que le propriétaire accepte, ce qui n'est pas systématiquement le cas, explique Arnaud Hermant, journaliste à l'Équipe : "Les particuliers qui ont des maisons pour ce genre de clientèle sont assez réticents pour louer aux footballeurs, d'une part à cause des cambriolages dont les joueurs sont victimes, et d'autre part à cause de l'image du footballeur en général : on l'imagine au volant de grosses cylindrées, avec des copines, faisant des fêtes, et cela complique parfois la recherche de ce type de bien".

Lionel et Antonella Messi se connaissent depuis l'enfance. Ils se sont mariés en 2017 après 10 ans de vie commune. © Maxppp - .

Messi cherche la tranquillité

Mais pas de problème avec le nouvel attaquant Argentin, rassure Arnaud Hermant : "Messi cherche la tranquillité, et il veut avoir le même confort de vie qu'il avait à Barcelone. Contrairement au footballeur lambda, il est assez discret. Ce n'est pas un show off, ce n'est pas Neymar !"

Mais la priorité des parents de Thiago, Mateo et Ciro, c'est l'inscription des enfants à l'école : la British school of Paris, à Croissy-sur-Seine, non loin du camp des loges, l'American School of Paris, à Saint-Cloud, l'Ecole internationale de Neuilly... quelque soit leur choix, il déterminera aussi le lieu d'habitation. Un lieu où les experts sécurité du PSG établiront un diagnostic des risques et renforceront le dispositif de sécurité.