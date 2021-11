La nouvelle éco : à Amiens, les cavistes attendent beaucoup de la sortie du Beaujolais nouveau

Ce jeudi 18 novembre, c'est la sortie du Beaujolais Nouveau. Il arrive chez les cavistes notamment, et comme chaque année, c'est le troisième jeudi du mois de novembre, les amateurs de ce vin primeur le savent. Ce jeudi, les bouteilles de Beaujolais nouveau sont donc prêtes à être vendues chez vos cavistes, à Amiens. C'est un rendez-vous important pour eux.

Pour François Lefèvre, le gérant de Cavavin, cette édition du Beaujolais nouveau, est seulement sa deuxième. L'an dernier, il a vendu 90 bouteilles en deux jours, cette année, il en a prévu quelques centaines. "Cela va un peu raccrocher les wagons après cette année, plus que chaotique, à cause du coronavirus", décrit-il.

C'est la deuxième édition du Beaujolais nouveau pour Francis Lefèvre, caviste à Amiens. © Radio France - Aurore Richard

A la Maison Martigny, un établissement historique à Amiens depuis 1850, le caviste, Gaël Mordac a lui prévu 3.500 bouteilles qui vont partir d'après lui en moins d'une semaine. "Ce sont toujours des fidèles qui viennent chercher leur Beaujolais nouveau, chaque année. On fait toujours le même nombre de bouteilles", estime ce professionnel.

C'est une institution annuelle

L'objectif, ce n'est pas forcément de faire du chiffre. Cette année en est la preuve, tout le secteur aurait pu gonfler les prix mais il ne l'a fait pas fait. "Les vignerons ont fait des efforts sur les prix car pour certains, les récoltes ont été catastrophiques et ils augmentent dans des proportions raisonnables, nous aussi, cavistes. C'est un chiffre d'affaires important mais les marges ne sont pas très importantes", explique Gaël Mordac.

Il y a donc moins de volume cette année, mais la qualité s'améliore selon lui et il l'a goûté ce Beaujolais nouveau. Il n'a pas le fameux goût de bananes qu'il a pu avoir par le passé, là, il tire plus sur de la cerise rouge ou noire. On vous le rappelle, l'alcool, c'est évidemment à consommer avec modération.