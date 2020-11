La nouvelle éco : à Andernos, developpermonclub.fr propose un coup de pouce au sport amateur

De nombreux clubs sportifs amateurs sont au bord de la faillite avec d'un côté la fuite des adhérents et de l'autre l'impossibilité d'organiser des événements. A Andernos une entreprise tente de leur donner un coup de main.

Developpermonclub.fr a été créé il y a 4 ans de cela par Corantin Duffau, ex-entraîneur dans plusieurs clubs de handball de la région, à Lège et à Bègles notamment. Le chef d'entreprise a été salarié pendant 15 ans dans le milieu du sport amateur et il a pu voir de l'intérieur les petits et les grands tracas du quotidien.

Si dans les grandes structures on a les moyens de voir venir, pour les petits clubs qui fonctionnent entièrement grâce au bénévolat, forcément sa tangue. Manque de financement, impossibilité d'investir, ou de se former correctement, le sport amateur a besoin d'être soutenu et c'est là qu'intervient Corentin Duffau.

Developpermonclub.fr propose tout un panel de conseils

Cela va de la gestion administrative et financière, à l'organisation d'événements jusqu'à l'encadrement des ressources humaines. Il permet aux dirigeants des petits clubs de développer leur association.

Depuis le début de la crise sanitaire Corantin Duffau propose aussi une prestation gratuite pour les clubs en grande difficulté. Depuis mars il a mis en place une cellule de crise Covid et il est inondé d'appels.

Corantin Duffau Copier

Aujourd'hui Corantin Duffau va même plus loin. Il vient de créer le collectif Nord Bassin Solidarité. Objectif : constituer un fond d'urgence local afin de venir en aide aux associations sportives des communes d’Andernos-les-Bains, Arès et Lège-Cap Ferret.