La nouvelle éco à Bordeaux : avec Simonerie des ateliers ludiques pour resserrer les liens en entreprise

Elle a créé sa boite juste avant le confinement, Chloé Morello propose depuis un an des activités ludiques dans le but très sérieux d'aider les salariés et les écoliers à mieux travailler ensemble. Cette petite entreprise basée à Mérignac c'est "Simonerie".