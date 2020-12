La nouvelle éco : A Brive le CCAS fait appel aux bénévoles pour aller visiter les personnes âgées isolées

"En moins d'une semaine nous avons eu plus de dix personnes qui se sont manifestées". Un vrai succès donc précise Michel Da Cunha que cet appel aux bénévoles lancé par la ville. Ils sont actuellement 53. Et le président du CCAS de Brive espère que d'autres encore viendront les rejoindre. "Parce que les besoins sont très importants" ajoute-t-il. Ces besoins sont ceux exprimés par les personnes âgées isolées. Depuis 2015, le CCAS de Brive en lien avec 9 associations sociales de la commune, leur propose de leur rendre visite régulièrement ou d'au moins leur téléphoner. C'est le principe de l'opération "une visite, un sourire".

Près d'un tiers de demandes supplémentaires

"On sait que les personnes âgées se retrouvent dans des situations où elles se replient sur elles-mêmes, parfois se coupant même des proches" explique Michel Da Cunha. Le dispositif "une visite, un sourire" a donc pour objectif de prévenir les conséquences graves de l'isolement. Et dans la période actuelle il prend une dimension plus importante encore. "Le confinement a amené un certain nombre de personnes à se replier encore plus". D'où une augmentation forte du nombre de demandes constate le président du CCAS. Entre 20 et 30 % de plus dit-il. "Aujourd'hui il y a plus de 98 personnes âgées qui ont un contact dans le cadre de ce dispositif".

Des visites maintenues malgré le confinement

Ce sont majoritairement des coups de téléphone, distanciation sociale oblige, mais Michel Da Cunha précise que les visites à domicile ne sont pas pour autant bannies. Car c'est parfois nécessaire notamment "pour se rendre compte de l'état dans lequel se retrouve la personne âgée. Certaines situations sont problématiques et peuvent nécessiter ensuite un passage de relais vers les services professionnels".