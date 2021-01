La nouvelle éco : à Canet-en-Roussillon, Made in Tiny voit les maisons en tout petit

Depuis quelques années, le concept des "tiny houses" séduit de plus en plus de monde. À Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), la société Made in Tiny s'est spécialisée dans ces micro-maisons écolos et mobiles.

On pourrait presque parfois les prendre pour des maisons de poupées sur roulettes, à la différence près qu'on peut y vivre. Et plutôt bien visiblement. À la croisée du chalet, de la caravane et du mobile-home, la tiny house - concept importé des États-Unis - semble avoir le vent en poupe depuis quelques années. "Ce sont des maisons qui font juste un peu plus de quatre mètres de haut pour pouvoir passer sous les ponts" détaille Alexandra Dutreuil, co-fondatrice de la société Made in Tiny à Canet-en-Roussillon. "La largeur fait deux mètres cinquante et pour la longueur c'est variable : en ce moment celle que l'on construit fait huit mètres. C'est du minimalisme : il faut gérer l'espace et avoir des rangements un peu partout.

Ces "maisons minuscules" ont également une vocation écologique. "Tout est en bois, et en matériaux éco-durables pour avoir le moins d'impact possible. L'idée c'est de pouvoir être en autonomie totale". Et c'est d'ailleurs cette philosophie de vie qui séduit la plupart des acheteurs explique Alexandra Dutreuil.

Beaucoup de nos clients ont le désir de vivre autrement. Ils font leur révolution intérieure en refusant d'avoir de grands espaces qui ne servent souvent à rien. Ils ont besoin de revenir à l'essentiel.

La tiny house peut aussi faire office de logement d'appoint. "Des propriétaires Airbnb peuvent en installer une sur leur terrain pour la louer. Des professionnels comme des vignerons peuvent aussi en avoir l'utilité. Il y a plein de cas de figures différents."

Comptez quelques dizaines de milliers d'euros pour vous offrir une tiny house clés en main. Made in Tiny propose en ce moment la visite de son atelier de Canet-en-Roussillon (8 rue du Pilou, ZAC LAs Bigues).

Réécoutez l'interview d'Alexandra Dutreuil.