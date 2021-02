La Nouvelle Éco : à Châteauroux, Romance Aufrère se met au service des personnes seules

Ancienne salariée, Romance Aufrère, Castelroussine de 25 ans vient de créer son entreprise. Son idée : apporter des services à des personnes seules de plus en plus isolées avec la crise sanitaire.

Pendant trois ans, Romance Aufrère a travaillé à la SAUR : “J’étais chargée d’aller vérifier les installations d’assainissement au domicile des particuliers dans tout le département. Je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup de personnes seules et qu’elles appréciaient d’avoir quelqu’un à qui parler.” L’idée fait peu à peu son chemin dans la tête de cette jeune femme de 25 ans : apporter à ces personnes de petits services comme les accompagner à un rendez-vous médical ou pour faire leurs courses, ou simplement passer un moment avec elles.

En mai 2020, elle quitte son emploi et pense enchaîner avec la formation dispensée par la CCI aux créateurs d’entreprise mais avec la Covid, celle-ci est repoussée en septembre. Elle traverse une période de doutes : “Mon projet est né avant la crise sanitaire. Quand celle-ci est survenue, je me suis inquiétée. Ce n’est déjà pas facile de se mettre à son compte mais là, dans ce contexte, on ne sait pas où on va. Mais finalement, je pense que les choses vont se retourner à mon avantage car la Covid a accru l’isolement de nombreuses personnes.”

Des activités à domicile

Accueillie au sein de la couveuse d’entreprises du Pôle local d’économie solidaire (PLES), elle a démarré son activité en janvier sous le nom d’AR Services sur l’agglomération de Châteauroux et 30 km à la ronde. “Je ne fais pas de l’aide à domicile mais de l’accompagnement”, précise-t-elle. Petits déplacements, promenades, sorties mais aussi interventions à domicile autour d’ateliers manuels ou culinaires ou de jeux de société sont quelques-unes des prestations qu’elle propose. "Je m’adapte en fonction des demandes”, dit-elle. Différents forfaits existent en fonction du temps passé. Ces prestations entrent dans le cadre des services à la personne et peuvent donc donner lieu à des déductions fiscales.

Des freins liés à la situation sanitaire

Romance Aufrère a également dans l’idée de proposer ses services dans les établissements accueillant des personnes âgées, comme les résidences seniors, mais, pour l’heure, elle doit patienter en raison des restrictions d’accès mises en place par ces établissements pour limiter la propagation du Coronavirus. En ce début d’année, la jeune femme se concentre sur sa communication afin de faire connaître son activité à la fois sur les réseaux sociaux et sous forme de flyers et de cartes de visite, et notamment auprès des communes avec le projet d’y animer des ateliers destinés à des personnes isolées.