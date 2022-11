La Nouvelle éco : à Châteauroux, une après-midi pour favoriser la transmission d’entreprises

Dans l’Indre, 30 % des chefs de petites et moyennes entreprises ont plus de 55 ans. Si toutes ne le sont pas, un grand nombre de ces entreprises sont viables... à condition de penser à l’avenir afin de trouver un repreneur. Plus de 200 opportunités d’affaires à reprendre ont été recensées à l’occasion du forum Entreprendre dans l’Indre qui se tient ce mercredi 16 novembre de 14 h à 18 h à la salle Barbillat-Touraine à Châteauroux.

Dans un département rural comme l’Indre, l’enjeu est de conserver ces PME, et donc les services qu’elles apportent à la population, sur le territoire, de même que les emplois concernés. “Il y a un certain nombre d’avantages à reprendre une entreprise : on reprend aussi un fichier clients, un parc machines et un savoir-faire avec ses salariés”, souligne Jean-Luc Gourin, responsable de l’agence entreprises et territoires à la Chambre des métiers et de l’artisanat.

Des candidats hors département

“Depuis deux ans et la crise du Covid, nous avons de plus en plus de demandes de personnes extérieures au département, notamment des personnes en reconversion professionnelle, qui sont à la recherche d’un lieu plus tranquille mais avec du potentiel de développement”, constate Salima Tahiri, responsable du service entreprendre et transmettre à la chambre de commerce et d’industrie.

C’est en pensant à ce public que les trois chambres consulaires vont prendre en charge la réalisation de visites virtuelles d’entreprises comme cela se fait pour les logements. Trois exemples seront présentés au cours de l’après-midi. Autre piste : attirer un public plus jeune, en particulier des étudiants, avec un escape game, un jeu de piste qui permettra de rencontrer différents experts présents pour savoir si on a ou non le profil entrepreneur.

En clôture, quatre prix seront remis à des créateurs d’entreprises au cours de la période septembre 2021-août 2022.