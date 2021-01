Elles sont deux infirmières puéricultrices et une infirmière. Elles ont lancé en décembre 2020, My Jolly Family, un site pour aider les parents dans leur tâche parfois compliquée de parents. L'idée est de donner des conseils à domicile ou à travers des ateliers aux parents qui en ont besoin.

La Nouvelle Eco : à Dijon, My Jolly Family propose des cours de parentalité

"Il faut que les parents prennent soin d'eux", c'est un peu le message que souhaitent faire passer les trois fondatrices de My Jolly Family, à travers des cours ou des ateliers de coaching à la parentalité.

Capture d'écran My Jolly Family -

"Dans ces cours d'une durée d'une heure, on aborde aussi bien les difficultés de sommeil, les pleurs, ou encore la réalisation des soins d'hygiène et de confort," précise Elodie Emo, l'une des deux infirmières puéricultrices à la tête de My Jolly Family. "L'idée est de mieux comprendre les comportements des parents, ou encore gérer le stress des jeunes parents. Il faut prendre ces cours comme une aide complémentaire parce que les pédiatres n'ont pas toujours le temps de donner des conseils aux parents, " ajoute Elodie Emo.

Difficile d'être parent en période de confinement- Elodie Emo, fondatrice de My Jolly Family

Elodie Emo, l'une des trois fondatrices du site My Jolly Family -

Parce que c'est plus difficile en ce moment d'être parent, les trois fondatrices du site de coaching à la parentalité espèrent que leur activité sera reconnue et pourquoi pas remboursée par la sécurité sociale. Pour une consultation, d'une heure sous la forme d'atelier il faut compter entre 30 et 55 euros.