"La nouvelle éco" : à Laval, le vélo fait un retour en force avec la crise sanitaire

Avec la crise sanitaire, et notamment depuis le déconfinement, vous êtes nombreux à reprendre le vélo. Les réparations et les ventes sont en hausse à Laval.

Vous êtes nombreux à ressortir le vélo du garage pour aller au travail, faire vos courses, surtout depuis le déconfinement. Cela vous permet d'éviter le bus et le monde en cette période d'épidémie. Un engouement qui se voit à Laval.

L'atelier pour vous apprendre à réparer vous-même votre bicyclette a rencontré un beau succès le samedi 5 septembre à Laval. Organisé par l'association "Place au vélo", il s'est installé dans le magasin Bicyclem où vous pouvez acheter et là aussi, faire réparer votre VTT et c'est un gros retour en force du vélo.

De nouveaux cyclistes

Cinq bénévoles de l'association se sont mobilisés pour cet atelier. Ils ont réparé des freins, des dérailleurs... Maud par exemple est venue faire réviser l'ancienne bicyclette de sa mère qu'elle a récupérée.

"Je viens de déménager à Laval, je pense que c'est une ville agréable pour faire du vélo. C'est quand même bien plus pratique que la voiture, c'est une ville à taille humaine donc on peut facilement se déplacer à vélo. Et les nouvelles pistes cyclables, c'est vraiment une bonne chose", explique la jeune femme.

De nouvelles pistes cyclables sont testées à Laval depuis le mois de juin car avec la crise sanitaire, les cyclistes sont de plus en plus nombreux. Les bénévoles ont même dû refuser du monde à cet atelier. Ils se sont limités à huit personnes, pas plus.

De 7 à 30 vélos réparés par semaine

Ce boom du vélo se confirme au magasin Bicyclem. L'atelier de 80m² est rempli de vélos à réparer, ils débordent même au grenier, le futur appartement de Philippe Clément, le gérant.

"On est passé de 7 vélos par semaine à réparer, à 30. Et encore, on se limite à prendre des vélos seulement un jour par semaine pour les rendre disponible dans le courant de la semaine. C'est la prime "Coup de pouce vélo" mis en place depuis le déconfinement qui fait que tout le monde ressort le vélo", estime ce professionnel.

Hausse des ventes de vélos

Cette prime de 50 euros couvre souvent tous les frais, heureusement que deux apprentis viennent d'arriver pour prêter main forte à Philippe Clément. Le souci est plutôt au niveau du matériel. Les fournisseurs n'avaient pas prévu la prime donc les stocks de pneus, de câbles, de frein, ont été rapidement épuisés.

Le gérant essaie donc de trouver d'autres fournisseurs, ou de travailler avec des pièces d'occasion. Il doit aussi gérer une hausse des ventes de vélos, notamment des modèles électriques.