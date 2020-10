"La nouvelle éco" : à Laval, Uber Eats, le service de livraison de repas à domicile fête son 1er anniversaire

Uber Eats fête son premier anniversaire à Laval, vous savez ce service de livraison de repas à domicile. Vous l'avez sûrement déjà utilisé, il suffit de commander chez Roadside, Ethnic Food, La Galette du Couesnon et un livreur vous amène directement tout ça chez vous. La plateforme se développe bien, en un an, elle passée de 10 restaurants partenaires à 35, de 15 livreurs à une soixantaine.

Moustapha s'est lancé dans la livraison, avec son scooter dès l'installation d'Uber Eats à Laval. "Au début, je faisais 6 à 7 commandes par jour. On faisait juste Laval mais maintenant, il y a Bonchamp, Changé, Saint-Berthevin, Louverné donc je fais jusqu'à une cinquantaine de courses", explique le livreur.

15% de volumes de vente

Cela se ressent chez Roadside, l'un des tout premiers restaurants à avoir collaboré avec Uber Eats. Midi et soir, c'est un défilé continu de vélos, scooters et même de voitures de livreurs devant l'enseigne à Laval. "Cela s'est stabilisé à 10, 15% des volumes de vente. Forcément, cela nous a bien aidés au moment du confinement, du déconfinement", estime le gérant, François Balluais.

C'était un vrai en plus au déconfinement

Ce gérant compte bien s'engager avec Uber Eats, pour une deuxième année. "On va continuer tout en surveillant les marges et les prix de vente aux clients. Il faut que cela reste un plus pour nous. Si c'est juste pour l'honneur de faire de la livraison, il n'y a aucun intérêt. S'il faut augmenter un petit peu nos prix, on le fera peut-être", projette François Balluais.

Le gérant le reconnaît, pour s'y retrouver, il gonfle déjà ses prix, de deux à quatre euros pour une commande Uber Eats. La plateforme elle, prend une commission qui peut aller jusqu'à 30%.