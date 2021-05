La nouvelle éco : à Lunel, Bio-UV lance un nouvel appareil de désinfection des piscines

En mai 2021, Bio-UV a lancé un nouveau système de désinfection de l'eau des piscines. Il combine deux technologies : les UV et l'électrolyse de sel. Selon l'entreprise de Lunel (Hérault), cette innovation améliore le confort des baigneurs. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

Les beaux jours reviennent. Bientôt, on pourra enlever les bâches sur nos piscines. Et ça tombe bien : le 4 mai 2021, Bio-UV a lancé un nouveau système de désinfection de l'eau des piscines, baptisé O'Clear. Selon l'entreprise de Lunel (Hérault), elle supprime tous les inconvénients de la baignade. Interview avec Benoît Gillman, PDG et fondateur de Bio-UV.

Comment marche votre système?

On a créé un système qui combine les UV, qui vont désinfecter l'eau, et l'électrolyse de sel, qui va rendre l'eau désinfectante. Cette technologie permet de rendre l'eau cristalline tout en évitant les désagréments. Il n'y a donc aucun ressenti sur la peau ou sur la respiration.

Qu'est-ce que l'électrolyse de sel?

En fait, vous mettez un ou deux sacs de sel dans votre piscine, selon sa taille, et il y a des plaques de titane qui vont transformer ce sel en eau de javel. Mais d'abord, tout se fait dans le réacteur. Et ensuite, la quantité est tellement infime qu'elle n'est pas dangereuse ni pour l'environnement, ni pour les baigneurs.

Et qu'est-ce qu'une eau désinfectante?

Dans une piscine publique, par exemple, vous avez beaucoup de baigneurs. Et donc, il y a beaucoup de choses en suspension dans l'eau : des virus, des bactéries, des champignons... Si l'eau n'est pas désinfectante, il y a un risque de transmission entre les différents baigneurs.

Vous parlez des piscines publiques. Votre appareil est-il tant destiné aux piscines publiques qu'aux piscines privées?

Il se trouve que, en France, l'électrolyse de sel est interdite. Alors, ne me demandez pas pourquoi car la réponse m'exaspère. Mais en l'état, ce n'est pas utilisé parce que ce n'est pas autorisé. Donc notre appareil est conçu pour les piscines privées.

En mai 2020, vous aviez lancé un appareil capable de tuer le Sars-Cov-2 sur différentes surfaces. En avez-vous beaucoup vendu?

J'aimerais vous répondre oui, mais je vais vous répondre non. Ce qu'il s'est passé, c'est que les gens se sont tournés vers ce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Et ce n'est pas une critique mais, de fait, les gens se sont tournés vers les produits chimiques qu'ils connaissaient. Sachez simplement que toute la gamme que nous avons développée depuis un an a été certifiée dans des laboratoires indépendants selon des normes connues.

Economiquement, votre entreprise a-t-elle souffert de la crise du Covid-19

Pas vraiment. On a eu une baisse d'activité sur les piscines publiques, bien sûr, comme elles étaient fermées. Mais de nombreux particuliers se sont tournés vers nous. Avec les restrictions sanitaires, beaucoup sont restés chez eux. Et ils ont investi pour leur sphère privée.

