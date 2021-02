La nouvelle éco : à Mios le carrossier est une carrossière

Adeline Chatenet et l'équipe de Leyr'Autos

Adeline Chatenet a lancé son entreprise le 9 mars dernier, au lendemain de la journée internationale des femmes, c'est sans doute un signe ! C'est un pur hasard mais un beau symbole. Elle a racheté une entreprise en faillite et à tout repris de zéro pour ouvrir la carrosserie Leyr'Autos. Malheureusement avec le confinement elle a dû fermer le garage une semaine plus tard mais aujourd'hui l'entreprise se porte plutôt bien avec des perspectives d'embauche et un projet de spécialisation dans la rénovation de voitures anciennes.

Son papa était garagiste à Gujan-Mestras. Elle a longtemps travaillé dans l'entreprise familiale, n'a jamais mis les mains dans un moteur mais elle a une longue expérience dans l'administratif et la gestion. Alors pourquoi ne pas ouvrir son propre garage ?

La jeune femme n'a pas eu peur d'affronter les stéréotypes. Les filles peuvent très bien faire de la mécanique ou réparer de la tôle froissée. D'ailleurs sur les 7 salariés que compte l'entreprise il y a trois femmes dont une peintre en carrosserie qui paraît-il fait des merveilles...

Des femmes dans un garage ! Il y a de quoi déstabiliser certains clients. Alors comment Adeline Chatenet répond aux stéréotypes ?