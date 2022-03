La nouvelle éco : à Montpellier, XXL 3D transforme les déchets plastiques en plaques "stop pub"

Depuis 15 jours, l'entreprise XXL 3D, spécialisée en impression 3D à partir de déchets plastique, propose des plaques "stop pub" pour les boîtes aux lettres. Le but : lutter contre le gaspillage papier et la pollution plastique. Romain Paul le gérant de XXL 3 D était l'invité de la Nouvelle éco sur France Bleu Hérault

Est ce que vous pouvez nous parler de ces plaques Stop Pub ?

Effectivement, on a développé un tout nouveau produit qui nous permet en fait de lutter à la fois contre le gaspillage papier et contre la pollution plastique. On propose des petites plaques qui disent "pas de pub, s.v.p." On a un certain nombre de modèles. Et puis après, on peut faire également des modèles sur mesure. On récupère des déchets plastiques. On travaille pour ça avec des associations locales, avec Wings of the Ocean, avec Recyclons avec Sea Shepherd, Cap Océans, etc. On récupère aussi des déchets du secteur médical, des déchets ménagers et des déchets d'un peu tout le monde, donc principalement des bouteilles plastiques, on en fait du filament et avec, on imprime avec notre imprimante 3D.

Comment vous est venue l'idée de travailler à base de déchets plastiques?

On s'est rendu compte, comme beaucoup, que la pollution plastique représentait un enjeu considérable aujourd'hui dans nos sociétés. Et donc, on voulait participer à la résolution de ce problème à notre échelle, en développant toutes les initiatives possibles pour essayer de réduire la pollution plastique.

Votre plaque est fabriquée à partir de plastique recyclé, quelles sont les autres particularités ?

L'objectif, c'est d'être un produit durable, un produit accessible. Les premiers modèles seront à partir de sept euros. Ça dure plus longtemps qu'un autocollant, par exemple, qu'on va coller sur notre boîte aux lettres. Donc, l'idée, c'est d'être un produit durable, un produit responsable et écologique qui s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire. Le but de ce produit, c'est d'aider les gens à lutter à la fois contre le gaspillage papier et la pollution plastique, tout en permettant de résoudre un problème du quotidien.

Est-ce-que vous pouvez nous parler un peu du design des plaques ?

On propose des coloris différents. On écrit "pas de pub, s.v.p." et ensuite, on rajoute un petit pictogramme qui peut être une feuille, qui peut être une fleur, qui peut être une vague.

Où est ce qu'on peut les retrouver ces plaques ?

Le produit est disponible sur la page de notre site: XXL3D.fr