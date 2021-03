La nouvelle éco : à Reims, le chantier de la Maison des Musiciens est lancé

C'était une promesse de Pierre-Emmanuel Taittinger à son père, Jean Taittinger. Le chantier de la Maison des Musiciens, rue de Tambour à Reims, commence à prendre forme. Cette maison, construite autour de 1240, avait été détruite par les bombardements allemands en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale. Depuis 103 ans, un simple grillage indique l'emplacement de la maison disparue. L'association Renaissance de la Maison des Musiciens de Reims s'était alors fait une promesse : reconstruire la façade de cet édifice unique.

A gauche, la Maison des Musiciens avant 1914, à droite, la Maison en ruines après la Première Guerre mondiale en 1918. - Capture d'écran du site de l'association Renaissance de la Maison des Musiciens

Il aura fallu plus de 5 ans à l'association pour lancer les travaux. Le chantier de la façade emploie aujourd'hui une dizaine d'entreprises. Le président de l'association, Jacques Douadi, a souhaité s'entourer des meilleurs artisans : "Beaucoup sont des compagnons du devoir, notamment parmi les métalliers, les tailleurs de pierres, les sculpteurs et les menuisiers, près d'une soixantaine de personnes sont investies dans le chantier." Son objectif : "Arriver à rendre aux Rémoises et aux Rémois amoureux de leur patrimoine un édifice qu'ils connaissent tous sans l'avoir jamais vu."

Un chantier réalisé dans l'esprit du XIIIe siècle

Pour réaliser les plans, Jacques Douadi a fait appel à l'architecte Frédéric Coqueret. Il a d'abord fallu faire un gros travail de documentation et la Maison des Musiciens a rapidement été considérée comme un monument historique. "Une des particularités de cet édifice, ce sont ses cinq statues, qui sont laïques, explique l'architecte Frédéric Coqueret, "et qui représentent quatre musiciens et un auditeur." Heureusement, ces statues ont été démontées en 1917 juste avant le bombardement, et conservées à Paris.

En 1917, les cinq statues de la Maison des Musiciens avaient été enlevées par précaution. - Capture d'écran du site de l'association Renaissance de la Maison des Musiciens

Pour reconstruire cette façade dans l'esprit du XIIIe siècle, il faut maîtriser certains savoir-faire, comme la taille de pierres à la main. C'est l'entreprise rémoise Léon Noël qui s'en charge : "Des tailleurs de pierre travaillent sur cette façade depuis déjà 6 mois, il y a tout un travail de préparation qu'on ne voit pas", explique Christian Lécaille, le directeur de l'agence de Reims.

Un aperçu de ce à quoi ressemblera la façade de la Maison des Musiciens, une fois les travaux terminés. - Capture d'écran du site de l'association Renaissance de la Maison des Musiciens

1,2 million d'euros de dons

Jacques Douadi et son équipe ont réussi à faire reconnaître le chantier comme projet d'intérêt général, attirant ainsi plusieurs mécènes, dont la maison Taittinger. Au total, 160 dons ont été enregistrés par l'association, qui a réussi à lever 1,2 million d'euros pour l'ensemble de la reconstruction de la façade. Le chantier doit accueillir dans les semaines à venir la structure sur laquelle les premières pierres seront posées. D'après les prévisions, les travaux seront finis d'ici juillet.

Avec Mathis Merlen.