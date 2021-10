La Nouvelle Eco : A Rennes, Quiz Room nous invite sur un plateau de jeu télé

Et si vous plongiez dans l'univers des jeux télévisés ? Comme sur un vrai plateau, mais entre amis, en famille, ou avec vos collègues, en plein cœur de Rennes. C'est le principe de Quiz room, une entreprise qui s'installe en centre-ville, avenue Aristide Briand. Cette franchise est importée de Paris par Constance Michotte et Alice Dauphin, séduites par leur expérience en tant que joueuses : "Cela nous a tellement plu qu'on s'est dit que l'on allait ouvrir cela à Rennes et en Bretagne", explique Constance.

A la croisée des chemins entre Burger Quizz, Qui veut gagner des Millions et le Maillon faible, l'expérience propose environ 1h15 de jeu, en alternant plusieurs phases différentes : questions sonores, visuelles, ou bien quizz de culture générale. "C'est un concept innovant, car cela commence tout juste à émerger, et puis c'est accessible à tout le monde, que vous soyez bons ou nuls au Trivial Poursuit."

"Se retrouver" après le Covid

Pour les deux associées, le concept peut fonctionner à Rennes, surtout après la crise du Covid. "Les gens étaient enfermés quelques mois chez eux. On s'est dit qu'ils auraient envie de s'amuser ailleurs", estime Alice. "Et de se retrouver, car vous venez avec vos amis, votre famille, votre entreprise, ca fait de bonnes parties de rigolades", poursuit Constance.

Ecoutez la Nouvelle Eco, consacré à l'ouverture de Quiz Room à Rennes. Copier

La promesse, c'est un jeu ouvert à tous, de 8 à 70 ans, adapté à la situation et aux connaissances de chacun. Au total, deux "rooms" sont disponibles, et peuvent accueillir jusqu'à 16 joueurs chacune. Du côté des tarifs, il faut compter 24 euros par personnes entre 4 et 5 joueurs, et 20 euros plus de 5. Quiz Room ouvre dimanche 24 octobre, au 49 rue Aristide Briand à Rennes.