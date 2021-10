La nouvelle éco : À Saint-Brès, SOS Moustiques vend des moustiquaires pour les fenêtres et les portes

Ce sont les moustiquaires qui attirent l'œil sur le stand de David Rioual, à la Foire internationale de Montpellier. Ce chef d'entreprise développe la franchise La Boutique du Store sur l'arc méditerranéen. En août 2021, il a aussi créé l'entreprise SOS Moustiques, basée à Saint-Brès (Hérault). Elle vend des moustiquaires fabriquées du côté de Saint-Étienne.

Interview avec David Rioual

Vos moustiquaires ne s'installent pas seulement sur les fenêtres. Alors où peut-on les mettre?

Elles s'installent sur tous les ouvrants : les fenêtres classiques, les velux, les baies vitrées, les portes... En fait, nous on vient chez vous. On regarde ce qu'il vous faut. On fait un devis. Et on peut même, directement, enchaîner sur la pose de la moustiquaire.

Pour les moustiquaires qui s'installent sur les portes, on doit les retirer, à chaque fois, pour entrer?

Non, il y a des ouvertures. Soit vous l'ouvrez comme une porte. Soit elle coulisse, sur la gauche ou sur la droite, comme un volet.

Le stand de SOS Moustiques à la Foire Internationale de Montpellier - SOS Moustiques

Et aucun moustique ne peut entrer?

Non, c'est impossible. Vous pouvez dormir avec les fenêtres et les portes ouvertes, les lumières allumées, si la moustiquaire est bien fermée, il n'y aura pas de moustique.

Pour la petite histoire, moi j'ai découvert la moustiquaire lors d'un voyage en Tanzanie. On dormait dans un hôtel dans les arbres. Et à un moment donné, je me suis senti épié. J'ai pris ma lampe, et j'ai vu qu'il y avait plein de moustiques de l'autre côté de la moustiquaire. J'ai eu un instant de panique. Je me suis dit : s'il y a une toute petite ouverture sur la moustiquaire, on va se faire dévorer!

Au début du mois d'octobre, il y avait encore beaucoup de moustiques dans l'Hérault. Vous vendez toujours des moustiquaires, aujourd'hui?

Pour tout vous dire, aujourd'hui, on est à 200 devis. On ne s'y attendait vraiment pas... On a même rencontré des gens qui ont déménagé parce que, là où ils étaient, c'était infesté de moustiques. Ils ne pouvaient même pas être dehors, passé 18 heures.

Vous avez lancé votre entreprise en août dernier. Est-ce que ça a été compliqué avec le Covid-19?

Non, pas vraiment. Au contraire. En restant chez eux, je crois que certains ont compris qu'ils avaient besoin de ce type de produit.