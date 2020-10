La nouvelle éco : à Saint-Just-Malmont, Satab fabrique des rubans écoresponsables

C'est une entreprise du textile qui ne connaît pas la crise : Satab, située à Saint-Just-Malmont en Haute-Loire, vient de sortir sa nouvelle collection Automne-Hiver 2021-2022. Une gamme certifiée "écoresponsable", qui surfe sur la tendance au bio dans la mode, et qui garantit un bel avenir à ses 200 employés altiligériens.

Pour défendre cette collection en défilés, l'entreprise s'est même arrogée les services de noms qui font fureur en ce moment, comme Billie Eilish. Un vrai succès en toute discrétion que défend David Pignol, le directeur de Satab : "On se remet en question en permanence. On a une cellule recherche et développement d'une vingtaine de personnes, dédiée, qui travaille avec une vision de 5 à 10 ans."

La nouvelle gamme fait partie de cette dynamique : "c'est un argument de vente, reconnaît David Pignol. La filière est très mobilisée sur les démarches écoresponsables. Qu'on parle de coton ou de viscose, nous sommes certifiés et reconnus par la profession." Satab connaît d'autant moins la crise qu'elle poursuit une activité débutée pendant le confinement : la fabrication d'élastiques pour les masques. "Pour l'instant, nous avons des commandes engagées jusqu'à la fin de l'année. Et on travaille déjà sur des contrats pour 2021 et 2022 avec certaines marques," confie David Pignol.

________________________________________________

France Bleu est à vos côtés après la crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projeter dans l’avenir ?