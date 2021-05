La nouvelle éco : à Tulle le TAC espère vite se remettre dans la course

Les restaurants et les bars, les musées, les cinémas, les commerces rouvrent aujourd'hui. Mais aussi les clubs sportifs qui peuvent reprendre dès ce mercredi les entraînements et les compétitions. Le Tulle Athlétic Club espère vite remotiver licenciés, bénévoles et sponsors.

"Le TAC relance" peut-on lire comme un leitmotiv sur le site internet et sur la page Facebook du Tulle Athlétic Club. Le TAC reprend ses entraînements dès ce mercredi. Pour petits et grands. Mais avec des effectifs qui ont pas mal fondu depuis le début de la crise. Même si la présidente du club Fabienne Latour estime que "c'est tout de même une belle perf". Le TAC n'a perdu en effet que 100 licenciés sur l'année, passant de 470 à 370. Ça aurait pu être pire sans doute.

Faire revenir les bénévoles

Les finances du club tulliste font aussi grise mine. "On n'a pas sollicité les partenaires pour nos courses puisqu'elles n'ont pas eu lieu. On n'a pas été solliciter les commerçants de Tulle qui eux sont encore plus dans le besoin que nous". Quant aux bénévoles, qui depuis plus d'un an ne faisaient plus rien, la présidente sait que, comme pour beaucoup d'associations sportives, leur retour n'est pas gagné. "Le challenge du TAC ça va être aussi (...) de remotiver les troupes".

Des courses connectées

Pour se relancer le club mise beaucoup sur ses compétitions phares, dont les Foulées tullistes qui depuis plus de 40 ans font courir dans Tulle des centaines d'amateurs en septembre. Fabienne Latour promet que l'édition 2021 sera "une belle fête". Et elle aura sans doute un visage différent des éditions précédentes. La crise et ses innovations forcées sont passées par là. Le club va proposer plus régulièrement dorénavant des épreuves virtuelles sur le modèle de ce qu'elle a fait pour son semi-marathon il y a quelques semaines. Faute de pouvoir courir tous ensemble, les participants ont dû faire les 20 km en solo chronométrés grâce un appli dédiée. Un beau succès tout de même. 200 personnes avaient relevé le défi.