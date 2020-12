La nouvelle éco : à Valence, un des plus gros fournisseurs de masques et de tests antigéniques de France

Née il y a 10 ans à Hong-Kong, installée aujourd'hui en Asie mais aussi à Valence, Valtrade était au départ spécialisée dans le textile et le matériel d'optique mais en 2013 la société s'est tournée vers le matériel médical. Avec la crise de la Covid-19, l'entreprise est devenue un des plus gros fournisseurs de masques et de tests antigéniques en France. Selon son directeur général Alexis Martin, plus de 20 millions de masques chirurgicaux et textiles ont été importés par Valtrade depuis avril dernier, 1 million de paires de gants, 350.000 tests antigéniques, 500.000 sur-chaussures et charlottes de protection. Ce matériel est ensuite vendu aux collectivités locales, ministères, hôpitaux, grands groupes industriels.

Alexis Martin était invité de "la nouvelle éco" ce mercredi matin sur France Bleu Drôme Ardèche :

Alexis Martin dans "la nouvelle éco" Copier

