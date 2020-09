La nouvelle éco : à Vandoeuvre-lès-Nancy, la ludothèque rouvre enfin ses portes

Elle a pu rouvrir ses portes pour la première fois depuis six mois. La ludothèque de Vandoeuvre-lès-Nancy accueille de nouveau ses adhérents depuis le 1er septembre, jour de la rentrée scolaire. Réouverture avec des créneaux horaires à réserver et avec un protocole sanitaire renforcé. Visite.

"Ca fait du bien"

Elle passe la porte la première. Mathilde est venue avec ses deux enfants et son mari. Cela commençait à faire long : "C'est chouette, ça fait du bien de reprendre un peu une vie sociale, que les enfants revoient du monde qu'ils connaissent, des lieux qu'ils connaissent." Direction l'étage pour la visite guidée avec Julie, l'une des ludothéquaires : "on a juste réaménagé les espaces, on en a mis moins pour que nous, on puisse faire des roulements puisque la désinfection va nous prendre du temps."

Les étagères sont un peu moins remplies que d'habitude, certaines structures plus espacées. L'idée, c'est de garder une partie des collections en stocks pour remplacer les jeux utilisés et les nettoyer pour Virginie Merland, la directrice de la ludothèque :

"Du coup, on a des zones de stockage qui permettront tout cette partie nettoyage, mise à l'isolement des jeux pendant 48 heures avant d'être nettoyés pour pouvoir revenir dans les rayons."

Des jeux attendent en réserve à la ludothèque de Vandoeuvre-les-Nancy © Radio France - CEDRIC LIETO

Même si le nombre maximum de personnes est limité à 20 au lieu de 40 en temps normal, c'est une libération pour Virginie Merland :

"Ouf, ça fait six mois qu'on ne fait plus notre métier donc effectivement on en a besoin. On a besoin qu'un lieu comme celui-ci existe. On se doute bien que les familles attendent et on sait que ça doit être difficile, pour des fratries en appartement, évidemment qu'un lieu comme ça est important."

Entre convivialité et protocole sanitaire

"Il faut reprendre le monde d'avant, il n'était pas si mal que ça", ajoute Marie Agnès Rouillon, conseillère municipale en charge de la petite enfance, venue pour la réouverture. Pour l'élue, il fallait rouvrir même s'il faut prendre des précautions sur le plan sanitaire. C'est d'ailleurs tout l'arbitrage que l'équipe doit réaliser entre convivialité et distanciation pour Virginie Merland :

"Il faut des interactions entre les enfants. La sociabilisation, c'est capital. Ceux qui seront en crèche en auront, ceux qui sont à l'école en auront mais pour les autres ? Il faut que les enfants puissent être sociabilisés."

Preuve que cette réouverture étaient attendue : certains créneaux sont déjà complets.

