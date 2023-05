La Nouvelle éco : à Vierzon, la nouvelle vie de la maison à pan de bois

Construite au début du XXe siècle, la maison à pan de bois de la rue Voltaire, au bord de l’Yèvre, a abrité jusqu’en 1955 la teinturerie Marchais. À l’abandon depuis de longues années, son état ne cessait de se dégrader et elle menaçait de s’effondrer. Jusqu’à ce qu’elle trouve un acquéreur en 2018 en la personne d’Olivier Rivet.

Ancien propriétaire des restaurants Les Trois petits cochons et de La Cantine berrichonne et de la discothèque Le Q à Bourges, Olivier Rivet s’est installé à Vierzon où il a créé en 2015 Les Champignonnières de Sologne. Il est également le patron de l’hôtel La Mire. “Nous nous devions de faire quelque chose à Vierzon qui nous a accueillis les bras ouverts. Cette maison, elle fait partie du patrimoine local, elle est dans le cœur de tous les Vierzonnais”, souligne-t-il.

Un édifice construit au début du XXe siècle et bien connu des Vierzonnais. - Zouzou Bar

Un investissement de 480 000 euros

Son sauvetage n’a pas été une mince affaire. La maison penchait dangereusement d’un côté, il a donc fallu installer une structure métallique pour tenir l’ensemble. Trois années se sont écoulées entre le début et la fin des travaux. En tout, Olivier Rivet a investi 480 000 euros mais avec un projet économique derrière.

Deux luxueuses chambres d’hôtes ont été aménagées à l’étage, l’une dans le style Art déco, l’autre dans le style Napoléon III. Elles sont d’ores et déjà réservées pour des mariages. Au rez-de-chaussée, deux locaux commerciaux ont été créés : un café-restaurant, Le Zouzou bar, qui a ouvert le 2 mai, et un institut de beauté, Le Riviera Beauté, qui, lui, n’ouvrira que dans un ou deux mois. La location des deux chambres, qui sera gérée par Olivier Rivet, et les loyers des deux commerces vont lui permettre de rembourser le prêt bancaire de 200 000 euros sur dix ans.

Ce projet de restauration n’a bénéficié d’aucune subvention mais Olivier Rivet va recevoir une aide de 28 000 euros de la part de la Ville de Vierzon pour la rénovation des façades.